Receta: Esnalada campera Categoría: Primer plato Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: 00:05 Tiempo total: 00:20 Ensalada campera Dificultad Fácil Tiempo 20 minutos Raciones 4 Calorías 139 kcal

En la despensa de José Andrés no faltan las conservas, productos de larga duración que nos salvan de un apuro cuando no tenemos nada fresco en la nevera. Esto no quiere decir, sin embargo, que los alimentos en conserva no sean deliciosos o tengan una mala calidad. Algunas conservas, como las de pescado, nos permiten preparar platos suculentos en solo unos minutos. El chef de origen español ha compartido en su newsletter una de sus recetas preferidas, para la que usa una conserva de pescado español que adora: el bonito.

El bonito es un atún blanco capturado en el mar Cantábrico, que se puede encontrar envasado en latas o frascos de vidrio con de aceite de oliva. Para José Andrés, "el bonito es tan delicioso que podrías comerlo solo del frasco, pero es aún mejor en una ensalada campera". Esta sencilla ensalada, también conocida como "ensalada de verano", es la receta sencilla perfecta para dar la bienvenida al buen tiempo.

Esta clásica ensalada campestre española tiene versiones similares en otras partes del mundo, como la ensalada Niçoise de Francia. Sin embargo, sus raíces se encuentran en el territorio español, con unos ingredientes habituales en todas las huertas del país durante los meses de calor.

La patata es la clave de esta receta, y, a partir de ahí, los ingredientes que se añaden varían según el encargado de cocinarla. En el caso de José Andrés, al cocinero le gusta añadir piparras, las deliciosas guindillas originales del País Vasco. Además de este producto, la ensalada campera del chef asturiano lleva lechuga tierna, judías verdes blanqueadas, atún en aceite, huevos duros, aceitunas en salmuera, patatas hervidas y, por supuesto, el bonito en conserva.

La ensalada Campera de Jose Andrés Ingredientes 4 patatas medianas Una lechuga tierna 3 tomates maduros 1 cebolleta o cebolla dulce mediana Unas cuantas piparras 3 huevos duros Un puñado de judías verdes Un puñado de aceitunas al gusto Una lata de atún en aceite de oliva Una lata de bonito en aceite Aceite de oliva virgen extra Vinagre al gusto Sal

Elaboración Cocemos las patatas con piel durante unos 20 minutos, o hasta que estén blandas. Hervimos las judías verdes durante unos 2 o 3 minutos, para así blanquearlas. Cocemos los huevos nueve minutos en agua hirviendo, dejamos enfriar y reservamos. Preparamos una vinagreta mezclando vinagre, sal y aceite de oliva al gusto. Cortamos la cebolla en daditos o tiras y mezclamos con la vinagreta unos 20 minutos antes de montar la ensalada. Cuando estén fríos, pelamos y cortamos en trozos los huevos y las patatas. Cortamos el resto de ingredientes y lo añadimos todo a un bol: la lechuga, los tomates, las patatas, la cebolla, los huevos duros y las judías verdes blanqueadas. Añadimos las latas de atún y de bonito en conserva, las piparras y las aceitunas y aliñamos con la vinagreta.

