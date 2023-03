¿Cuántas veces te ha pasado que has llegado a casa de viaje y no tenías nada para cenar? O que no te ha dado tiempo a ir a hacer la compra y tienes que solucionar la cena con lo que pillas por casa. Para esos casos, ya sabemos que las latas de conserva son imprescindibles.

Tener siempre una buena despensa bien completa de productos de larga duración para abrir y consumir es siempre una buena idea para echar mano en cualquier momento. ¿Y qué no puede faltar en esa despensa? Unos botes de legumbres cocidas, unas latas de atún, mejillones, sardinas, berberechos, algunos panecillos tostados, alguna sopa de sobre o puré en polvo... Productos de esos que nos permiten tanto elaborar un plato suculento en pocos minutos como preparar un plato de batalla para salir del paso.

En la despensa de José Andrés tampoco faltan conservas, y seguramente no es que el chef asturiano no tenga ideas de sobra y productos para salir del apuro, pero se podría decir que lo de José Andrés con las conservas no es necesidad, es placer.

Sardinas en escabeche, en el top del top

A través de su cuenta de TikTok el asturiano ha mostrado a sus seguidores su pasión por las conservas, y en especial por una de ellas: las sardinas en escabeche.

En el vídeo, el chef se muestra fascinado con que en una pequeña lata se pueda conservar y consumir estas pequeñas criaturas del mar que son toda una delicia. Abrir y disfrutar.

"Mi conserva diferente son las sardinas en escabeche", asegura José Andrés mientras pincha con un palillo y se lleva una de estas pequeñas sardinas a la boca.

Además de su conserva favorita, José Andrés aparece probando otros productos como berberechos con salsa espinaler o mejillones en una de sus versiones de aperitivo más populares de nuestro país: en escabeche y sobre patatas de bolsa. La magia de la sencillez.

