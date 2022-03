El truco para saber cuántos huevos le tienes que echar a la tortilla

La tortilla es uno de esos platos tan populares que nos ha acompañado desde la infancia que todos creemos ser expertos y no dudamos en dar nuestra opinión sobre el tipo o punto de la patata, la jugosidad, el aspecto o el sabor. Y lo cierto es que sobre tortillas no hay nada escrito.

Bueno, sí hay escrito, aunque si nos remontamos a la primera receta encontramos un plato muy diferente a lo que hoy concebimos como tortilla de patata.

Según Ana Cordero, la autora del libro Historia de la tortilla de patatas. Su origen: Villanueva de la Serena 1798 la tortilla de patata nació en Villanueva de la serena como solución para paliar el hambre que azotaba Extremadura en el siglo XVIII. José de Tena Godoy y Malfeito y el Marqués de Robledo buscaban crear un producto que fuese barato y fácil de hacer y terminaron mezclando harina de patata con harina de trigo.

Según la autora "al cabo de los años el precio del trigo comenzó a subir, por lo que eliminaron la harina de trigo de la mezcla y lo modificaron a harina de patata con huevo, frito en sartén. Hasta esa fecha se hacía con harina de trigo y de patata, pero no se freía, se horneaba. Esa fue la primera fórmula de la tortilla de patata documentada por el CSIC".

Sin duda toda la investigación sobre el origen de esta receta tan popular ha llevado a Cordero a investigar la tortilla como pocas personas en este país. Y claro, ya ha hecho una cuantas por lo que, además de sobre su origen, nos puede hablar sobre el tipo de patata más óptimo, los huevos o las proporciones.

Dos de huevos por una de patata

Si eres de los que les gusta la tortilla de patata bien jugosita y ver correr el huevo al hincar el cuchillo, lógicamente no puedes escatimar en huevos. Y lo normal es que, si no has hecho un buen número de tortillas todavía no tengas perfectamente controlada la proporción huevo-patata.

Tampoco es que te puedas guiar por una cifra, ya que la cantidad también depende del tamaño de los ingredientes y nos podemos encontrar patatas pequeñas o patatas gigantes.

Este es el truco de Cordero para acertar siempre con las cantidades: "Yo la proporción que siempre recomiendo, que también lo cuento en el libro, es que por un puñado con la mano, que equivaldría a una patata, le echo dos huevos".

Según esta experta, la proporción perfecta para la tortilla es añadir dos huevos por cada puñado de patatas. Fácil, ¿no?