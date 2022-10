El nuevo postre de Mercadona que anticipa el sabor de la Navidad: así es la crema de turrón

Para algunos los mejores días del año y para algunos un suplicio con música repetitiva. La Navidad es esa época del año donde, además de aprovechar para pasar tiempo libre con nuestros seres queridos, lo utilizamos como excusa para comer en cantidades indecentes los productos de mejor calidad. Ya para darnos algún -o muchos- caprichito dulce.

Aunque todavía no hemos terminado casi de quitarnos el bañador, los productos con aroma a Navidad ya empiezan a aflorar en los mercados y supermercados para recordanos que, en menos de lo que pensamos, ya estamos de nuevo cantando el All i want for Christmas is you de Mariah Carey.

Con todo el respeto del mundo a los mazapanes y las peladillas, sin duda el dulce de Navidad por excelencia es el turrón, y aunque ya estamos acostumbrados a verlo de todas las formas y sabores, quizás no de todos los formatos.

Turrón en crema

Estamos habituados a ver en Mercadona turrones de todo tipo de sabores que nos encanta probar en Navidad y tener en casa para esos momentos en los que tenemos invitados, pero si tienes morriña de esta época del año, no quieres esperar a que llegue para saborearla y comprar turrón con 30º te parece demasiado, Mercadona ha creado una nueva manera de comer turrón donde no tendrás que hincarle el diente, sino devorarlo a cucharadas.

En la sección de yogures y natillas, podemos encontrar una nueva crema de turrón de la que nos podemos llevar nada 4 unidades por 1,80€. El postre perfecto para ir introduciéndonos poco a poco en esa época del año que causa furor en algunos que horroriza a otros cuando nos queremos dar un caprichito con el postre.

