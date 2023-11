Espinacas cremosas con bechamel, una receta barata e infalible

Salteadas, rehogadas, en crema, en ensalada, o en quiche, esta verdura como podemos ver, puede elaborarse de muchas maneras, y está incorporada en muchos de los platos de la gastronomía de España. No obstante, podemos decir que no a todo el mundo le encanta esta verdura de hoja verde. Su sabor neutro genera rechazo en muchos de los paladares, y no todos saben encontrarle el atractivo.

Pero si nos gusta ser cocinillas y preparar nuevos platos, también sabremos cómo potenciar y darle cuerpo a este vegetal que de primeras no nos suele llamar la atención. Desde una deliciosa lasaña a una receta infalible y que a todo el mundo gusta como la de espinacas con bechamel, un plato que puedes tanto gratinarlo al horno como elaborarlo en sartén rehogando la verdura y mezclándolo bien con la salsa.

Ingredientes

Esta receta es para cuatro personas, y por menos de tres euros por ración.

Una cebolla. Precio aproximado de 1,35 euros

Dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra

800 g de espinacas frescas (400 g si son congeladas). Precio aproximado de 1,49 euros.

Cuatro dientes de ajo. Precio aproximado de 1,88 euros.

Pimienta negra recién molida. Precio aproximado de 0,68 euros.

Sal

75 g de mantequilla. Precio aproximado de 2,99 euros.

75 g de harina de trigo de todo uso. Precio aproximado de 0,80 euros.

750 ml de leche entera fría de la nevera. Precio aproximado de 0,90 euros.

Nuez moscada. Precio aproximado de 1,29 euros.

50 g de queso rallado para gratinar. Precio aproximado de 1,83 euros.

Pasos de preparación

Sofreír la cebolla en juliana con el aceite en una sartén grande y alta. Lavar y escurrir las espinacas, añadirlas a la sartén en una o varias tandas y rehogar hasta que se hayan secado. Picar los ajos, añadirlos a las espinacas una vez cocidas, salpimentar y reservar. Derretir la mantequilla en un cazo, espolvorear la harina, mezclar y cocer durante dos minutos. Apartar del fuego, incorporar la leche, mezclar bien, volver a calentar y dejar que cueza durante 10 minutos. Salpimentar la bechamel, condimentar con nuez moscada, mezclar con las espinacas, y luego repartir en la fuente para ponerlo al horno o en los platos individuales. Espolvorear el queso rallado y hornear en posición grill en la parte alta, en horno precalentado a 180 ºC.

Propiedades de las espinacas

El principal valor de las espinacas radica en el contenido de sus vitaminas y minerales, como la fibra, el hierro, el potasio, folatos que contribuyen a la formación normal de las células sanguíneas. También contienen vitamina C y E que contribuyen a la protección de las células al daño oxidativo y la vitamina A que contribuye al mantenimiento de la piel y de las mucosas.

Por cada 100 gramos, las espinacas contienen:

Calorías: 31 kcal

Carbohidratos: 3,4 g

Fibra: 2,6 g

Grasas: 0 mg

Vitamina C: 28 mg

