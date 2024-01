Cómo hacer un pesto de espinacas en casa: una salsa saludable y barata en solo cinco minutos

La pasta es un conjunto de alimentos típicos de la región de Italia con una versatilidad muy alta a la hora de emplatar. Además de la amplia variedad de tipos que existen, son tantas las salsas que se pueden elaborar para acompañarla que dan como resultado un plato de lo más sabroso para comer. En España es muy habitual su consumo ya que está incluido dentro de nuestra dieta mediterránea, y para aquellos que realizan un importante esfuerzo físico como los deportistas, este se vuelve un alimento fundamental por su alta fuente de energía y de hidratos de carbono.

¿Cuáles son las salsas que más preparamos en casa o pedimos fuera en cualquier restaurante para la pasta? La napolitana, la carbonara, la boloñesa y la quattro formaggi son de las más solicitadas. No obstante, hay una muy conocida y que da mucho juego a este alimento que es el pesto, un ligero aderezo característico por su potente color verde, y por su elaboración a base de productos vegetales. Además, con esta versión rápida de hacer en tan sólo cinco minutos, no tendrás excusa alguna para no prepararla.

Ingredientes

1 o 2 dientes de ajo. Precio aproximado de 1,63 euros.

30 g de nueces. Precio aproximado de 1,75 euros

100 g de espinacas. Precio aproximado de 1,84 euros.

50 g de queso parmesano. Precio aproximado de 2,59 euros.

50 g de aceite de oliva.

1 pizca de sal.

Elaboración

Ponemos en una trituradora los dientes de ajo, las nueces, un puñado de espinacas, una pizca de sal, queso parmesano, y por último el aceite de oliva. Mezclamos todo bien. Lo añadimos a la pasta que más nos guste.

Propiedades de las espinacas

El principal valor de las espinacas radica en el contenido de sus vitaminas y minerales, como la fibra, el hierro, el potasio, folatos que contribuyen a la formación normal de las células sanguíneas. También contienen vitamina C y E que contribuyen a la protección de las células al daño oxidativo y la vitamina A que contribuye al mantenimiento de la piel y de las mucosas.

Por cada 100 gramos, las espinacas contienen:

Calorías: 31 kcal

Carbohidratos: 3,4 g

Fibra: 2,6 g

Grasas: 0 mg

Vitamina C: 28 mg

