Burrata con aderezo de nueces y pesto: Una receta sencilla y deliciosa

Este verano, durante las vacaciones, tuve la suerte de tener un nogal al salir de la puerta de la casa que me alojaba. Cuando descubrí el árbol salió mi instinto recolector y comencé a recoger todas nueces que podía. Al principio me di cuenta de que no era el momento de recoger las del árbol porque aún estaban tiernas y comencé a buscar las que se habían caído al suelo; la recolección es a partir de octubre, pero al final de agosto comienzan a caerse algunas dependiendo de la zona.

También me di cuenta de que la cáscara que recubre las nueces mancha y es difícil sacar el fruto sin guantes, así que las limpié bien, saqué todo lo que pude y las dejé secar al sol. Lo importante es primero que tengas la suerte de que los pájaros no se las lleven y después que tengas en cuenta que tienes que seleccionar bien las que no tengan hongos o que estén abiertas.

Del nogal se obtienen las nueces y se cree que ha sido uno de los primeros árboles frutales cultivados. Los restos arqueológicos más antiguos encontrados de estos nogales datan de hace más de 7,000 años. Hay muchas variedades de nueces, aunque las más comunes que puedes encontrar en los comercios en España son las nueces de Castilla, las de nogal negro, las de Pecán o las de California.

Ingredientes

Puñado de nueces de California tostadas

Un puñado de albahaca fresca

1 diente de ajo picado

Medio limón y ralladura de limón

Condimento al gusto

Tomates (opcional)

1 burrata

1/2 cucharadita de hojuelas de chile

Cantidad generosa de aceite de oliva

Pan de tigre tostado

Elaboración

Tuesta tus nueces unos minutos Deja enfriar y pica finamente a mano o con procesador En un bol, añadir las nueces, albahaca picada, ajo, ralladura de limón y limón. Sazona al gusto y añade una cantidad generosa de aceite de oliva. Mezcla bien y comprueba la sazón. Este paso es opcional, pero puedes agregar algunos tomates alrededor de la burrata. Rocía la miga de nuez por encima (puedes guardar un poco para más tarde) Abre con cuidado con un tenedor y rocía también un poco de ese jugoso aceite. Tueste el pan y prepara una cantidad generosa con los tomates y disfrute. Si te quedan sobras, guárdalas porque pueden funcionar perfectamente como aderezo para ensaladas, o en pasta.

Propiedades de las nueces

Son una buena fuente de ácido alfalinólico (ALA), un ácido graso omega-3. Este omega puede ayudar a reducir los niveles de colesterol sanguíneo "malo" y a preservar la salud de las arterias.

También contiene, ácido elágico, así como una mezcla de tocoferoles (un complejo de vitamina E, que combina alfa, delta y gamma tocoferol). Estos compuestos ayudan a reducir el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares, y a preservar la salud de la piel y los tejidos. Además, contiene serotonina, un neurotransmisor que puede ayudar a combatir la depresión. Puedes utilizarlas cocidas o crudas y añadirlas a tus rellenos, panes y pasteles y espolvorear tus yogures, ensaladas de frutas o ensaladas.

