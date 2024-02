Cómo hacer torrijas con miel y leche paso a paso

La Semana Santa no solo trae consigo el paso de las procesiones, propias de estas fechas festivas en España, sino también es época de recetas y, claro está, las torrijas caseras son el emplatado estrella de la gastronomía de nuestro país. Lo cierto es que este plato dulce ofrece múltiples posibilidades a la hora de cocinarlas, lo cual es perfecto para satisfacer los gustos de toda la familia.

Este es el caso de las torrijas con miel y leche, ideales como postre para la sobremesa. Ahora bien, a las también llamadas como torrejas o tostadas francesas, según la zona, se le suma la alternativa de añadir azúcar o no, así como la posibilidad de freírlas o hacerlas al horno. Pero, ¿cuál es su origen? Pues lo que mucha gente no sabe es que, por su alto contenido calórico, pronto se convirtieron en una receta típica de la Cuaresma. Tiene su origen en el siglo XVI, sino de una receta con la que recuperarse del parto.

La primera referencia que se tienen de las torrijas figuran en De re coquinaria, recogidas en un recetario latino de los siglos IV o V escritas por el escritor romano Marco Gavio Apicio. Sin embargo, he aquí la nota discordante. En él se menciona que la rebanada de pan debe sumergirse en leche. Sin embargo, no habla del huevo. En cualquier caso, no fue hasta la Edad media cuando se popularizó la receta en la península ibérica, así como en otros países vecinos. Este es el caso, por ejemplo, de Inglaterra o Francia.

Ingredientes para hacer torrijas con miel



12 rebanadas de pan del día antes o el que viene preparado

1/2 litro de leche

2 trozos de la piel de limón

2 trozos de la piel de naranja

1 rama de canela

1 cucharada de canela en polvo

150 gr de azúcar

3 cucharadas de miel

1 cucharada de agua

300 ml de aceite de girasol

2 huevos

Pasos para preparar esta receta

En un cazo, verter la leche, la cáscara de limón y de naranja, la canela y el azúcar. Dejar en el fuego hasta que hierva.

A continuación, retirar y dejar enfriar.

En un bol, batir los huevos. Después, mojar el pan de las torrijas en la leche ya fría y, seguidamente, por el huevo.

En una sartén, calentar el aceite y freír las torrijas ya empapadas. Una vez hechas, poner en un palto con papel absorbente para que retire el exceso de aceite.

En vez de hacerlas con azúcar, para hacerlas con miel solamente hay que colocar la miel en un vaso. Se añade un poco de agua para diluirla y que no esté tan espesa. Verter la mezcla sobre las torrijas para que se empapen y listo.

Torrijas con miel Getty Images

¿Cuántas calorías tiene una torrija casera?

Las calorías que puede tener una torrija varían dependiendo de si esta se ha hecho de forma casera o se han comprado y según los ingredientes empleados en ella. No es lo mismo una torrija a la que se añade crema o miel, que una torrija en la que se ha puesto más cantidad de azúcar o en la que se haya empleado pan brioche en lugar de pan al uso.

Así, hay personas que añaden a la leche más cantidad de azúcar y, después, espolvorean más azúcar por encima, llegando a gastar hasta 200 gramos de azúcar en la receta. Estas torrijas pueden llegar a tener más de 280 calorías por cada 100 gramos. En cambio, si se controlan las cantidades de azúcar e ingredientes calóricos o se elige un pan menos graso, el aporte calórico puede ser de unas de 200 a 240 calorías por cada 100 gramos.

Hay que tener en cuenta que, una torrija de 100 gramos es bastante pequeña, por lo que lo normal es que pesen un poco más y, por tanto, el número de calorías por ración aumenta más de 300 calorías por unidad.

¿Cuánto duran las torrijas en la nevera?



A la hora de preparar torrijas, las raciones siempre suelen abundar. Es típico, coincidiendo con las reuniones de Semana Santa, compartir este postre con toda la familia. Por ello, a veces no queda más remedio que hacer una buena cantidad y lo que sobre guardarlo para otra ocasión. Pero, ¿cuánto tiempo pueden estar en la nevera?

Lo normal y lo aconsejable es que no pasen más de tres días refrigeradas. Así, evitamos que las torrijas pierdan su frescura y sabor. Para ello, además, deben estar muy bien conservadas, por lo que hay que almacenarlas en un recipiente hermético. Esta forma de mantenerlas evitará que se sequen u absorban olores de otros alimentos de la nevera.

¿Qué beneficios tiene la miel en el cuerpo humano?



Los múltiples beneficios de la miel son conocidos por muchos, aunque quizá lo que sigue siendo desconocido para la mayoría es por qué la miel resulta un antibacteriano tan eficaz para el ser humano.

Ante un escenario en el que muchos medicamentos y antibióticos actuales se topan con bacterias cada vez más resistentes, la miel se ha convertido en uno de los remedios más recomendados por los especialistas para hacer frente a infecciones bacterianas.

Algunos de sus beneficios son los siguientes:

Ayuda a estimular el sistema inmunológico.

Favorece la digestión y pérdida de peso.

Contribuye a aliviar los síntomas del resfriado.

