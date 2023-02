Una de las peores cosas que he tenido que resolver en mis recetas es cómo reemplazar el pan rallado. Algo tan simple me parecía casi imposible, pero hubo un tiempo en que mi digestión no estaba a mi favor y lo pasaba muy mal si comía cualquier alimento que tuviera algo de trigo. Así que comencé a probar un montón de variantes; claro que lo más fácil era comprar un pan sin gluten y molerlo, pero no solo eran costosos sino también llenos de almidones que no me favorecían a la hora de mantenerme en peso. De modo que probé y probé y logré con el tiempo -pobre mi familia que ha tenido que ser jurado- un pan rallado riquísimo.

Esta es mi última versión de sustituto de pan rallado. Advierto que está tan delicioso que aunque comiera gluten -cosa que ahora hago gracias a que pude resolver mis problemas digestivos- no lo cambiaria por el clásico ni en broma, porque este es mucho más rico.

Aunque comencé haciéndolo con restos de fibras que me sobraban de las leches vegetales de coco o cualquier fruto seco, hoy las he sustituido en un gran porcentaje por harina de garbanzos y lentejas enteras y de esta manera como las legumbres de forma más continuada.

Quería incluir más lentejas en mis comidas por sus grandes beneficios y nutrientes como su alto contenido en fibra, lo que ayuda a reducir el colesterol. Bajas en grasas, también son fuente de hierro, esencial para el sistema cardiovascular y para la producción de energía. También contienen vitaminas B, que protegen contra las enfermedades cardiovasculares.

Beneficios

Digestión. Las lentejas son ricas en fibras insolubles, que contribuyen al buen funcionamiento del sistema digestivo acelerando el paso de residuos digestivos a través del tracto digestivo. Una dieta rica en fibra ayuda a combatir el estreñimiento, las enfermedades del colon, las hemorroides y ciertos tipos de cáncer. Pero sobre todo tiene efectos prebióticos, muy beneficiosos para nuestra microbiota intestinal.

Fuente de energía. Las lentejas tienen un bajo índice glucémico (IG), es decir que aumentan lentamente los niveles de azúcar en la sangre, liberando energía gradualmente y no provoca los tan nocivos picos de azúcar en sangre.

Salud cardíaca. Contienen niveles considerables de potasio, que ayuda a reducir la presión arterial, así como magnesio y vitamina B9, que contribuyen al buen funcionamiento del corazón

Maximice los beneficios de las lentejas secas. A diferencia de otras legumbres, las lentejas no necesitan remojarse antes de cocinarlas. Elija lentejas secas en lugar de lentejas enlatadas para obtener la mayor cantidad de nutrientes.

Origen

Provienen de Asia Central. Son uno de los primeros alimentos que se cultivaron. Hoy en día se cultivan en todo el mundo en los trópicos y en las zonas templadas. A veces consumidas frescas, pero lo más común es consumirlas secas, las lentejas pertenecen al grupo de las leguminosas, que también incluye guisantes y judías secas. Hay decenas de variedades. Las más comunes son las lentejas verdes o marrones, pero también hay lentejas amarillas, negras, rojas y naranjas. Se venden enteras o partidas.

Pan rallado sin gluten Ingredientes 1 taza de harina de garbanzos ½ taza de lentejas pardas molidas 3 cucharadas de orégano Un puñado de cebollino fresco triturado (puedes reemplazar por 2 cucharadas de cebolla en polvo) Ajo y perejil picado a gusto Hierbas provenzales o si quieres darle un toque oriental un poco de curry

Opcional. Restos de la fibra que sobra al hacer leche de coco u otros frutos seco

Elaboración Mezcla todos los ingredientes en un bol y úsalo para empanar o espesar carnes, pescados o verduras o cualquier otra receta. Con lo que sobre, puedes ponerlo en una bolsa para congelar y conservarlo en el congelador, no hace falta descongelarlo para su uso.

Nota. Las lentejas enteras verdes o marrones son las que contienen más fibra, buenas para el corazón. Las lentejas de coral divididas son ricas en vitaminas, minerales y también en otros nutrientes.

Truco. Sirve las lentejas con alimentos ricos en vitamina C, como pimientos, verduras de color verde oscuro o tomates, para ayudar al cuerpo a absorber el hierro que contienen.

