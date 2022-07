Cómo hacer ajos confitados, el ingrediente perfecto para dar sabor a tus recetas este verano

Dicen que la experiencia es la madre de la ciencia, y seguro que si has aprendido a cocinar al lado de tu abuela o de tu madre, siempre te han dicho que si hay un ingrediente que no puede faltar en la despensa para conseguir todo el sabor en los guisos, es el ajo.

Y bien cierto es. Pocos olores y sabores comparables al de un ajo bien doradito que consigue darle toda su esencia a las recetas, potenciando el sabor de estas.

Además de un antibiótico natural -que esto también te lo habrán repetido muchas veces en casa-, el ajo es un ingrediente económico, por lo que escatimar no entra en nuestros planes.

Si eres de los que les gusta encontrar ajo en cualquier receta, seguro que ya has probado a echar un diente en tu aceitera para aromatizar este oro líquido, a encurtirlos para utilizarlos en tus recetas crudas, o a confitarlos para que se queden blanditos como si fuese mantequilla. Y si aún no has probado esta sencilla receta con la que darle mucho sabor a tus platos, te contamos cómo hacerlo.

Una receta lista en 30 minutos

La usuaria de TikTok El Delantal de Paula asegura que esta receta es adicción de la buena, y a juzgar por la pinta que nos muestra a través de sus redes sociales, no nos queda ninguna duda.

Para conseguir estos deliciosos ajos confitados, como nos muestra en su vídeo que ya acumula más de 700.000 likes, lo primero que tenemos que hacer es pelar bastantes dientes de ajo.

Una vez los tengamos pelados, los ponemos en una cazuela con aceite abundante y los aromatizamos con las hierbas o especias que más nos gusten. En este caso, con romero y guindillas, y dejamos cocinando al mínimo durante unos 30 minutos hasta que los ajos tengan la textura que buscamos.

Cuando se hayan cocinado lo suficiente, los guardamos en un tarro y ya están listos para hacer nuestras recetas mucho más sabrosas.