Ensalada Roma, una receta fresca y saludable lista en menos de 15 minutos

Receta: Ensalada Roma Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:15 Tiempo cocción: 00:01 Tiempo total: 00:15 Ensalada Roma Dificultad baja Tiempo 00:15 Raciones 1 Calorías 209

Comer rico y sano no es una trabajo de locos. Vale que con el buen tiempo lo que te apetece es aprovechar tus momentos libres para hacer otra cosa que no sea estar en casa cocinando, pero también es cierto que no podemos comer cualquier cosa todos los días.

La solución es muy sencilla: buscar recetas ricas, sanas y que podamos preparar en el menor tiempo posible. Para comer, para cenar, para llevarte al trabajo, a la playa, a la piscina...

En Simplicity, Marta Garaulet y Rafael Ansón nos proponen una serie de recetas con las que llevar una dieta de lo más equilibrada y que podemos preparar en 15 minutos. Como por ejemplo, esta ensalada Roma.

Ensalada Roma Ingredientes 2 tazas de pasta (caracolas o lazos) cocida 24 gambas peladas 2 latas de atún natural pequeñas 1 cebolla picada 2 tomates picados 4 cucharas de aceite 1 de orégano Vinagre Sal