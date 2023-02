El alimento que nunca falta en los desayunos que José Andrés prepara para su familia

Hay quien dice que no hay mejor manera de desmotar el cariño que cocinando, y que además, si has conseguido conquistar el estómago de una persona, quiera o no quiera y la tienes ganada, por lo que, ¡qué importante es esmerarnos en la cocina por los nuestros!

Si cocinar es fundamental, elegir los alimentos adecuados en cada comida del día para estar sanos, nutridos y con energía es conseguir un trabajo de diez, y todos sabemos que la comida más importante del día es el desayuno, un auténtico placer que disfrutar con calma.

Fruta, dulces, bizcochos, croissants, tostadas, embutido, zumos, leche, yogures, café... Esta comida del día es tan libre como quieras dejar volar a la imaginación y tan personal como lo sean tus gustos, por lo que, no hay nada que se le resista al desayuno.

Siendo un chef de la talla de José Andrés, una de las caras más visibles de la gastronomía en el mundo, no puedes dejar pasar por alto algo tan importante como los desayunos en familia, y el chef ha revelado cuál es el ingrediente estrella de sus desayunos con los suyos.

Huevos, huevos, y más huevos

A través de su cuenta de TikTok, el chef asturiano se ha sometido a una serie de preguntas de sus seguidores donde ha confesado, entre otras cosas, qué ingrediente es imprescindible en sus desayunos familiares.

@chefjoseandres I stopped by meta #nyc to answer some of your questions about my new show. Stay tuned for more and tell me what else you want to know!! Watch José Andrés and Family in Spain, streaming now on @discoveryplus ♬ original sound - José Andrés

"Huevos, huevos y más huevos", ha declarado el chef sobre aquello que triunfa entre su familia a la hora de desayunar. De la misma manera que en esta ocasión el chef ha revelado uno de los platos fundamentales de sus desayunos, en otra ocasión, a través de su podcast también habló al mundo de la fruta tropical que siempre estaba en su mesa a primera hora del día: la pitaya.

"La pitaya es como un cactus que podemos encontrar en Centro América y en Latinoamérica. Es una fruta visualmente muy bonita, incluso como decoración y se la conoce también como ‘La fruta del dragón’", comentaba el chef sobre esta fruta tropical. "En mi casa todos los días se desayuna pitaya, y cuando la parto hace un sonido que le dice a mis oídos ‘atención, estás comiendo algo diferente’, pero en ese momento lo único que puedo pensar es en por qué solamente compré una, porque debería haber comprado 100", bromeaba el chef.

