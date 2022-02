Albóndigas de brócoli, una receta crudivegana rica en vitaminas y minerales

Receta: Albóndigas de brócoli Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:15 Tiempo cocción: - Tiempo total: 00:15 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 00:15 Raciones 4 Calorías 98

Las albóndigas son el sabor de la infancia. Esas bolitas que nos encanta encontrar en el plato ya sea con salsas, solas, de carne o de verduras, pero que nos transportan el séptimo cielo gastronómico.

Preparar una receta crudivegana no tiene por qué ser aburrido. De hecho si, si sabes cómo hacerlo, no tienes por qué dejar de comer esos platos de toda la vida que en un principio -o en su versión original- no se ajustan a este estilo de vida. En este caso, albóndigas de brócoli. Toma nota de cómo prepararlas.

Receta de albóndigas de brócoli Ingredientes 400 gr de anacardos 150 gr de brócoli 60 gr de levadura nutricional 2 dientes de ajo 1 cebolla roja Medio jalapeño Pimiento rojo Zanahoria Pimienta Sal