El truco para pelar y cortar el jengibre rápido sin desperdiciarlo

Asia no tiene límites. La cultura del continente oriental ha llegado a España y lo que más nos encanta es su gastronomía. Japón, China, Corea del Sur o La India son países cuyas tradiciones culinarias han conquistado el paladar de los más exigentes del sector. Gracias a los asiáticos, hemos sabido incorporar sabores que, a simple vista, pueden parecernos extraños, como es el caso del jengibre.

Esta planta, que se cultiva en zonas como Asia Central o el Sudeste Asiático, se caracteriza por su singular sabor que mezcla lo picante con lo dulce, por no hablar de los beneficios que posee para la salud. En general, se usa a la hora de tratar problemas como los resfriados y los dolores de garganta, gracias a sus propiedades antivirales y antiinflamatorias. En términos gastronómicos, se suele tomar a modo de infusiones calientes junto con otros alimentos como el limón, y es el condimento perfecto en platos como el pollo al curry.

Otro aspecto a destacar del jengibre es su forma, parecido a un rizoma con una superficie irregular, y la textura no es del tanto lisa. Hay gente que, a la hora de pelar este alimento, no lo hace como es debido, llegando a desperdiciar bastante producto. Muchos van a lo sencillo con cuchillos o peladores, pero no son las herramientas más adecuadas para realizar la tarea. ¿Cuál es el utensilio más práctico?

¿Cómo pelar el jengibre sin desperdiciar el producto?

Si echas un vistazo a las redes sociales para responder a esta pregunta, te darás cuenta que la cuchara es el utensilio más adecuado cuando tenemos que pelar un jengibre. Los resultados son los esperados, quitar la piel de la planta sin ningún problema y (lo mejor) sin desperdiciar nada del producto.

Usar una cuchara para pelar el jengibre es fácil. Sosteniendo el alimento con una mano, tienes que ir raspando la piel con uno de los bordes de la herramienta. No hace falta que uses mucha fuerza, se quita sin ningún tipo de esfuerzo. Lo mejor es que lo hagas con cucharillas para el café, en vez de hacerlo con las soperas. Así, es más sencillo pelar este ingrediente tan aromático.

¿Qué pasa si no le quito al jengibre su piel?

En general, el sabor no se altera si se deja el jengibre con la piel como si no. Lo único que cambia es la textura, ya que la superficie es dura y eso puede no gustar demasiado a la gente. Por ello, muchos amantes de la cocina prefieren pelar el ingrediente para luego rallarlo o cortarlo según sus gustos.

En conclusión, el jengibre es un alimento que ha venido de Asia para sorprendernos e incorporarse en nuestras dietas. Ha enamorado a grandes chefs como Dabiz Muñoz, que es muy asiduo a usarlo en sus recetas, y los beneficios que tiene para la salud, como los anteriormente mencionados, son motivos de sobra para conocer los misterios y ventajas de este suculento ingrediente.

