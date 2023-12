El truco fácil para conseguir que el pescado congelado no pierda sabor y parezca fresco

En esto de alimentarse y disfrutar, cada año las navidades nos muestran a los españoles muchas cosas; nos dan muchas lecciones. Dos de ellas son que congelar alimentos y luego descongelarlos bien es una magnífica opción para ahorrar dinero; y que, cuando tras los grandes banquetes hay sobras, congelar es una buena solución.

Ahorrar dinero congelando se aplica especialmente al pescado. Y en este punto, fuera prejuicios. No, congelar el pescado no lo convierte en un alimento de menor calidad. El proceso de congelación no altera su textura o su sabor; tampoco sus propiedades nutritivas. La congelación, y más cuando se hace de manera industrial, no supone una pérdida de nutrientes.

Bien congelado, todo lo bueno sigue intacto

Tanto las proteínas de alto valor biológico que contiene el pescado, como los minerales y los ácidos grasos (sobre todo los omega 3) siguen intactos tras la congelación. También las vitaminas, aunque estas últimas son los únicos nutrientes que podrían ver reducida su cantidad y calidad si el proceso de congelación y/o descongelación no se hacen correctamente.

Esto ocurre cuando no se ha congelado de manera rápida y a muy bajas temperaturas, si se ha roto la cadena de frío, si no se ha dejado descongelar lentamente en la nevera o si se ha cocinado sin descongelar completamente. En estos casos, se puede producir un exceso de agua al cocinar con la que se perderían también parte de esas vitaminas.

El pescado congelado no nos sabe igual que el fresco; en ocasiones su sabor es menos intenso o su textura es más seca. Pero esto no tiene por qué ser así si el proceso de descongelación se hace correctamente. Hay un truco para conseguir que el pescado congelado no pierda sabor y parezca fresco.

Cómo descongelar correctamente

Para hacerlo bien debemos:

Evitar en la medida de lo posible congelarlo en casa (no se consigue lo que sí logra el congelado industrial).

No romper la cadena de frío.

Sacar el pescado al menos 12 horas antes de su consumo y que se descongele en la parte menos fría de la nevera y sobre una rejilla con un recipiente debajo.

El microondas, sólo si tenemos prisa. Hay que evitarlo porque puede alterar la textura y el sabor.

Si lo descongelamos a temperatura ambiente, se forman cristales y el pescado pierde jugosidad.

No cocinarlo sin descongelar: liberará agua de golpe.

Una vez descongelado en la nevera, escurrir muy bien el agua.

Este truco es la leche

Para que el pescado tenga todo su sabor y textura, una vez el pescado se haya descongelado, uno de los mejores trucos es meterlo en leche una hora antes de cocinarlo.

Cuando haya pasado este tiempo, solo resta secar la pieza de pescado y prepararla como más nos guste para disfrutar de todo el sabor del mar en nuestro plato.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.