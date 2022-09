Así es el menú de Sebastián Yatra en McDonald's: "Da igual lo famoso que seas, todo el mundo tiene uno favorito"

No hay quien pueda negar que Sebastián Yatra, mueve masas. Ya sea por su música que hace bailar todos los días a millones y millones de fans, por su estilo de vida, o por sus gustos culinarios. Y es que el cantante colombiano también es humano y se le hace muy pero que muy difícil resistirse a un buen menú de McDonald's.

El cantante ha aprovechado su paso por Madrid para presentar su nueva colaboración con McDonald's, un menú compuesto por un cuarto de libra doble con queso, patatas con salsa barbacoa, y helado sundae de caramelo.

El McDonald's de la madrileña calle Montera fue el escogido en esta ocasión para presentar esta nueva colaboración que, aunque se estrenó el pasado 1 de septiembre, ya se ha convertido en todo un hito.

J Balvin, Aitana... y ahora Sebastián Yatra, quien acoge este proyecto con ilusión, asegurando que a él también le han acompañado los productos de McDonald's a lo largo de su vida, y que "da igual lo famoso que seas, que todo el mundo tiene un menú favorito de McDonald’s".

Cuarto de libra con doble de carne

De entre todas las posibles combinaciones de menú que puedes hacer con todos los productos de McDonald's, la de Sebastián Yatra tiene como ingrediente principal la hamburguesa cuarto de libra, un auténtico clásico del lugar acompañado de, por supuesto, unas buenas patatas.

"Mi primer beso fue en un McDonald’s"

En el menú que lleva su nombre, el cantante colombiano ha decidido añadir otra carne a su hamburguesa, por lo que el resultado es una exquisita doble cuarto de libra con queso para, literalmente, chuparnos los dedos.

En el caso de las patatas, el lugar de los míticos sobres de kétchup, el autor de 'Tacones rojos' ha decidido ponerle salsa barbacoa. Coca Cola Zero bien fresquita para acompañar, y a la hora del postre, un helado sundae con caramelo.

Aunque, por el momento, el menú de Sebastián Yatra solo estará disponible unos meses en España y Latinoamérica, a través de la web lo podemos comprar por tan solo 8,90 € y optar a conseguir diferentes premios como botellas con el logo del club de fans del cantante, pegatinas, o parches para la ropa.

Un producto de proximidad

Durante la presentación del McMenú, Sebastián Yatra aprovechó para mostrar su admiración a esta cadena de hamburgueserías, asegurando que le encanta cómo McDonald's ha ido evolucionando con los años: "Han evolucionado con consciencia y apoyando a los proveedores locales de cada país, porque vas a un McDonald’s en España y realmente te sientes que estás en España, y vas a otro país y te sientes en ese país, por lo que para mí hacer esta colaboración es dar un paso adelante en mi trayectoria profesional".

Si de algo el cantante se siente orgulloso, es de no perder la ilusión por los nuevos proyectos y los nuevos reconocimientos, asegurando que la propuesta de este proyecto fue un auténtico chute de alegría: "Me sorprendió mucho que me hayan llamado, y para mí es importante en la vida mantener esa capacidad de asombro, y no importan lo que me pase en la vida, pero que me llame McDonald’s para una colaboración, ver mi cara por toda la ciudad, es realmente asombroso".

Los recuerdos más especiales

Yatra asegura que ya ha probado su menú por diferentes ciudades del mundo, ya que la colaboración se existen por España y Latinoamérica, y aunque al llegar a nuestro país lo primero que hizo fue ir a un McAuto a probar la versión española de su menú, el primero lugar donde lo pudo probar fue en Perú.

"El primero lugar donde probé el menú fue en un local de Perú, y allá tienen como cartones grandes con mi cara y mi silueta, por lo que me pude comer el menú conmigo mismo al lado", bromea el cantante contando la experiencia.

"Ver mi cara por toda la ciudad, es realmente asombroso"

Yatra asegura que, antes de llegar a ver su cara por los locales de la hamburguesería, también guardaba con cariño muchos otros recuerdos en los restaurantes de McDonald's por el mundo: "Aunque crecí en Estados Unidos, iba todos los veranos a Colombia y fue una locura el día que nos enteramos que iban a abrir un McDonald’s en Medellín, que llegaba la marca. Se paralizó la ciudad, con ese primer McDonald’s que abrieron, y ahora yo vivo cerquita de ese primer local", recuerda sobre el primer local de la compañía en su ciudad natal.

La buena comida es importante, pero si hay algo que pueda superarlo, es el amor, por lo que la unión de los dos es invencible. No es de extrañar que siendo un fanático de la marca, Sebastián eligiese un McDonald's como el lugar de algunas de sus primeras citas amorosas: "Mi primer beso fue en un McDonald’s, y el día que vaya a pedir matrimonio quiero que sea en uno también", confiesa el cantante.