¿Se puede comer el turrón del año pasado?

Seguro que a ti también te pasa que año tras año vuelves a caer en la gula de comprar cantidades indecentes de turrones que, cuando termina la Navidad y guardas el árbol, no sabes qué hacer con tanta tableta de turrón.

¿Se puede guardar y consumir de un año para otro? ¿Da igual si está abierto y lo conservamos en un lugar fresco? ¿El turrón tiene fecha de caducidad o de consumo preferente? Es posible que cuando abres el armario de los dulces y te encuentras turrón sin abrir desde el año pasado a ti también te asalten estas dudas.

Dependiendo del lugar donde lo conservemos, de la temperatura o del tipo de turrón, podremos consumirlo durante un periodo más corto o más largo de tiempo.

Consumo preferente, no caducidad

El turrón es uno de esos alimentos que no tiene fecha de caducidad como tal, pero sí un consumo preferente. Esto quiere decir que si nos pasamos de la fecha indicada, el turrón no nos va a sentar mal siempre que esté conservado en condiciones óptimas, pero sí que probablemente no vamos a encontrar el sabor, la textura o el aroma que esperábamos.

¿Qué fecha de consumo preferente suelen manejar los turrones? Habitualmente se trata de un año. Después de este tiempo, los expertos recomiendan no consumir este dulce, ya que los ingredientes pueden ir deteriorándose y dependiendo de quien lo consuma, puede provocar problemas estomacales.

Mientras que la fecha de caducidad indica el momento hasta el cual el alimento puede consumirse de forma segura, la fecha de consumo preferente, que es la que suelen llevar los turrones, indica el momento hasta el cual el alimento conserva la calidad prevista.

