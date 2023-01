Nace el primer bacon hecho a base de setas en España

Encontrar nuevas formas de producir alimentos de forma sostenible es uno de los mayores retos de la industria alimentaria. La producción de carne, por ejemplo, requiere muchos recursos, sobre todo agua. Por ello, son cada vez más las empresas de food tech que buscan sustitutos sostenibles, hechos a base de proteínas de origen vegetal.

Libre Foods es una de estas empresas, una startup de tecnología de la alimentación que tiene como objetivo reinventar la manera en la que se produce y se consume la carne. Para ello, esta empresa ubicada en Barcelona trabaja con todo el poder de las setas, un ingrediente capaz de replicar la textura, el sabor y todas las características que tanto nos gustan de la carne.

Libre Foods ha empezado por España para satisfacer la demanda de proteínas alternativas que simulan al cerdo, y lo ha hecho con su primera propuesta: Libre Bacon. Se trata de unas tiras hechas a base de ingredientes naturales, con los hongos como base, que imitan el sabor, la textura y la grasa de este alimento cárnico.

"Libre nació con la misión de jugar un papel fundamental en la transición alimentaria. Aprovechando el poder de las setas queremos reinventar la forma en la que se produce y se consume carne a nivel global", explica Ramos, CEO de esta startup española. Su objetivo es seguir desarrollando su línea de productos a base de micelio, la raíz del hongo, un ingrediente considerado novel por la Unión Europea.

Por el momento, este bacon solo se puede degustar en algunos restaurantes de Madrid y Barcelona, pero desde la startup esperan que estos comienzos en la hostelería les abran el camino hacia los supermercados.

Las setas, ¿el ingrediente del futuro?

Este nuevo bacon está hecho solo utilizando ingredientes naturales, con el cuerpo fructífero del hongo como ingrediente fundamental. Haciendo la comparación con un bacon usual, hecho de carne, este bacon de setas tiene 70% menos grasas, 52% menos calorías y un 18% menos sal.

Los beneficios de elaborar productos a partir de las setas no acaban en la salud. Para la empresa catalana, estos hongos son una apuesta firme para luchar contra el cambio climático. Al ser capaces de crecer todo el año, sin importar las condiciones climáticas, desde LibreFoods consideran que "los hongos tienen la capacidad de alimentar a una población mundial que no deja de crecer". Alto en nutrientes y bajo en calorías, es un alimento sostenible, con un bajo impacto ambiental, ya que puede crecer en subproductos reciclados de compost y cultivos y no necesita una gran cantidad de agua ni de tierra.

