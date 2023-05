¿Por qué se pone arroz en los saleros? Este es el motivo

En la cocina existen todo tipo de trucos y prácticas curiosas para evitar dañar los utensilios o conservar determinados alimentos. Es el caso, por ejemplo, del arroz en los saleros que, a menudo, podemos ver en bares, restaurante y cafeterías, inspirando a muchas personas para hacerlo en su propia casa. No obstante, quienes lo hacen saben muy bien el motivo, puesto que el arroz desempeña un papel crucial en la preservación de la sal y en la prevención de los desagradables grumos que se suelen formar.

La sal es un ingrediente esencial en cualquier cocina, ya sea en casa o en un restaurante. Sin embargo, debido a su naturaleza higroscópica, tiene tendencia a absorber humedad. Esto es un problema, ya que puede apelmazarse, dificultando su uso y perdiendo su calidad original.

¿Cómo se conserva la sal?



En este sentido, para conservar correctamente la sal entra en juego el arroz. El arroz actúa como un desecante natural, lo que significa que tiene la capacidad de absorber y retener la humedad del ambiente. Al colocar unos cuantos granos de arroz en el salero, se evita que la sal se humedezca y forme grumos, manteniéndola seca y fácilmente utilizable.

La adición de arroz en los saleros es especialmente útil en áreas con alta humedad, como las zonas costeras, o durante las estaciones del año más húmedas, como el verano. Estas condiciones ambientales pueden acelerar el proceso de apelmazamiento de la sal y afectar su calidad. Sin embargo, el arroz actúa como una barrera protectora, absorbiendo la humedad y manteniendo la sal en un estado óptimo.

¿Qué poner en la sal para que no se humedezca?



Salero Lorena Martínez/Pexels

Más allá del arroz, hay quienes emplean otros productos o ingredientes para evitar que la sal se apelmace y humedezca. Estos son, por ejemplo, el azúcar o los trozos de pan. Sin embargo, el arroz sigue siendo la mejor opción porque las alternativas no tienen la misma capacidad de absorción y pueden incluso contaminar o alterar el sabor de la sal.

Es importante mencionar que el arroz no altera el sabor ni la calidad de la sal. A diferencia de otros materiales desecantes, como los cristales de sílice, el arroz es completamente seguro y comestible. No representa ningún riesgo para la salud y no afecta la salubridad de los alimentos.

¿Qué hacer para evitar la aglomeración de la sal?



Además de su función desecante, el arroz también ayuda a distribuir la sal de manera más uniforme dentro del salero. Cuando movemos el recipiente, los granos de arroz se desplazan, evitando que la sal se acumule en un solo lugar y facilitando su dispensación al sazonar los alimentos. Esto resulta especialmente útil en saleros con agujeros demasiados pequeños que pueden llegar a obstruirse fácilmente.

