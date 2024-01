Por qué deberías frotar los palillos chinos antes de empezar a comer

Sin duda, una de las mejores cosas de la globalización es poder tener gastronomías del mundo en cualquier ciudad, y sin duda, la gastronomía asiática es una de las más asentadas en España. China, japonesa, coreana, tailandesa... ya no nos pilla por sorpresa lo de coger los palillos chinos, aunque ojo, que siempre podemos aprender algún truco nuevo.

Una vez superado el trauma de hacer el ridículo las primeras veces que cogemos unos palillos asiáticos para comer delante de la gente y hemos aprendido cómo sostener estos cubiertos y hacer pinza con ellos, vamos a descubrir otro truco que nos va a hacer quedar como auténticos profesionales.

Por qué frotar los palillos

Si a ti también te ha conquistado el paladar y el corazón la comida asiática seguro que es una de las gastronomías que más repites cuando pides comida a casa, y es que se trata de una opción deliciosa y fácil de comer.

De entre las cosas que no pueden faltar en la bolsa de delivery o take away -además del pan de gambas-, son los clásicos palillos de usar y tirar que vienen unidos en un sobrecito de papel.

Lo lógico y normal es que, antes de usarlos los separemos para poder utilizarlos, aunque antes de llevarlos a tus piezas de sushi o a los tallarines que te has pedido, hay algo que debes hacer: frotarlos.

"¿Tú no querrás comer un poquito de madera, no?" Pregunta a sus seguidores el usuario chino de TikTok Jiajunyin3, quien a través de un vídeo en esta red social explica por qué los chinos siempre frotan los palillos de un solo uso.

Al haber estado unidos y haberlos separado tirando, es posible que haya pequeñas astillas que pueden acabar en la comida o en tus manos. Por ello, tal y como explica el usuario de TikTok, siempre se deben frotar antes (por supuesto no encima de la comida) y así hacer un efecto de lima y comer de forma más segura.

