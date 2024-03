El nuevo pan integral de Mercadona ideal para tostadas que arrasa entre los expertos en nutrición

Si hay una sección en Mercadona que destaca entre los clientes de la empresa valenciana, esa es, sin lugar a dudas, la panadería. Lo cierto es que la oferta de panes a base de harina, agua y sal, de la cadena de supermercados es muy amplia, por lo que si se busca comprar un producto saludable, lo mejor es contar con la opinión de un o una nutricionista, especialista en dietética y alimentación.

De lo que no cabe duda es que no son pocos los beneficios que este alimento tradicional en la dieta mediterránea, propia de la cocina de España, presenta beneficios para la salud. Sin embargo, lo cierto es que su consumo diario no siempre ha sido bien visto por algunos sectores, sobre todo por los expertos en nutrición.

No obstante, comer todos los días dos o tres porciones de pan, lo que equivale a unos 70 gramos, tiene un efecto protector en la salud cardiovascular.

El nuevo pan natural e integral de Mercadona

Lo último de la compañía presida por Juan Roig es un pan ideal para los aficionados del fitness. La razón es que es mucho más saludable que otros y, por si esto fuera poco, cuenta con hasta nueve proteínas. Entre sus ingredientes, señalar que está compuesto principalmente por harina de trigo integral, y luego aceite de oliva virgen extra, y sin aditivos ni conservantes.

Pan integral 100% fino Mercadona

A todo ello se le suma un interesante valor nutricional: grasas, 2,5 gramos por cada cien, 0,2 saturadas, 38 gramos de hidratos de carbono, 9,1 de proteínas, y 1,2% de sal. Y solo 223 calorías.

Otras buenas opciones de panes saludables, según los expertos

No cabe duda de que la mejor forma de saber si un pan es saludable o no es contar con la opinión de un experto. En este caso, lo hace la cuenta profesional de 'Food and so', la cual destaca tres variedades de barras de pan muy saludables. Arranca el análisis con el 'Pan campeón del mundo', con harina integral y semillas que encontrarás en Mercadona a un precio de 2,10 euros.

Continúa la selección con el 'Pan en hogaza integral 100%', en forma de hogaza, lo cual facilita su corte para trocear en rebanadas, con 100% de trigo y cuyo coste es de 1,63 euros. Por últimos, encontramos los panecillos integrales de trigo, con seis unidades en su interior en forma de mini chapatas. Tan solo cuestan 1,05 euros, lo que los convierten en una alternativa ideal para hacer tostadas, mini bocadillos o simplemente para acompañar tus comidas, cenas y meriendas.

