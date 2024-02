Mercadona tiene el pescado congelado que arrasa en España por su rico contenido en vitaminas

No cabe duda de que comer pescado tiene grandes beneficios para la salud. Afortunadamente, es uno de los alimentos más consumidos en España. Sin embargo, debido a su precio a causa de la inflación, lo que se ve reflejado directamente en el cesto de la compra, no siempre es accesible para todos los bolsillos.

Sin embargo, Mercadona cuenta en su sección de 'Pescadería' con el calamar, un molusco rico en vitaminas y con pocas grasas que se puede cocinar a la plancha, en su tinta, rellenos, a la andaluza, a la romana o simplemente en un bocadillo de calamares. Pero sin lugar a dudas, en la empresa valenciana destaca el calamar patagónico, más conocido como el calamar argentino.

El pescado de Hacendado rico en nutrientes esenciales

Si bien es cierto que destaca por su tierna textura, lo que le acompaña por su sabor suave, lo que ciertamente le convierte en un auténtico manjar de los dioses, pero a un coste asequible. Ahora es posible adquirir este producto en la compañía presidida por Juan Roig, bajo la marca de Hacendado, su firma de alimentación por excelencia. En concreto su nombre es Calamar Patagónico Pequeño Ultracongelado a un precio de 4,50 euros por cada 500 gramos.

Calamar patagónico pequeño Hacendado ultracongelado Mercadona

Asimismo, tal y como se explica en el reverso del envase de este Calamar Patagónico Pequeño Hacendado Ultracongelado, hay que descongelar el producto antes de ponerse manos a la obra con él en la cocina. Para ello, el proceso puede llevarse a cabo colocándose en el refrigerador durante al menos diez horas, según se señala la multinacional con sede en España y en Portugal.

¿Pierde propiedades el pescado cuando se congela?

El proceso de congelación, y más cuando se hace de manera industrial, no supone una pérdida de nutrientes. Tanto las proteínas de alto valor biológico que contiene el pescado, como los minerales y los ácidos grasos, sobre todo el preciado omega -3, siguen intactos tras la congelación.

También las vitaminas, aunque estas últimas son los únicos nutrientes que podrían ver reducida su cantidad y calidad si el proceso de congelación o descongelación no se hacen correctamente. Esto ocurre cuando no se ha congelado de manera rápida y a muy bajas temperaturas, si se ha roto la cadena de frío, si no se ha dejado descongelar lentamente en la nevera o si se ha cocinado sin descongelar completamente.

En estos casos, se puede producir un exceso de agua al cocinar con la que se perderían también parte de esas vitaminas. Esto no ocurre si el proceso de congelación es industrial y se produce de manera rápida y poco después de ser capturado, pues cuanto más tiempo trascurra entre la captura y la congelación, más calidad nutricional perderá el producto.

Cómo descongelar el calamar para que no pierda nutrientes



Un correcto descongelado es la clave para que la textura y sabor se mantengan lo más intactos posible. Para hacerlo bien debemos seguir estos pasos:

Evitar en la medida de lo posible congelarlo en casa, pues la temperatura de los congeladores caseros provoca un congelado lento y con más formación de cristales grandes.

Procurar no romper la cadena de frío. Cuando lo compres transpórtalo a casa en una bolsa específica para pescado congelado.

Sacar el pescado al menos 12 horas antes de su consumo y dejar que se descongele completamente en la parte de abajo del congelador. El microondas puede alterar la textura y el sabor y dejarlo fuera de la nevera es peligroso.

Si hay prisa, se puede descongelar el pescado en el microondas a baja potencia o al baño maría en agua fría y en su envase original. Si el alimento entra en contacto directo con el agua afectaría de manera negativa al sabor y se quedaría muy acuoso y blando.

No cocinarlo sin descongelar, pues se liberará el agua de golpe y eso afectará a la textura e incluso se pueden perder nutrientes.

Una vez descongelado lentamente en la nevera, escurrir muy bien el agua que ha liberado debido al glaseado antes de cocinarlo.

