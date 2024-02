Llega a Mercadona la cerveza "100% malta y con matices a chocolate"

La empresa valenciana no deja de innovar, no solo en su sección de pescadería, que podría cambiar para siempre en los próximos meses, sino también en las novedades que rodean a Hacendado, su marca de alimentación por excelencia, como no podría ser de otra manera. Y es que Mercadona trae una novedad para los auténticos amantes de la cerveza.

Lo cierto es que cada región de España tiene su propia bebida característica; por ejemplo en el caso de Galicia, no cabe duda de que sobresale Estrella Galicia, o en el caso de Granada, Cervezas Alhambra. ¿Y en Sevilla? No cabe duda de que, la protagonista, es Cruzcampo. Sin embargo, ahora, la cadena de supermercados liderada por Juan Roig trae a todas sus tiendas la cerveza negra Victoria Marengo, inspirada en recetas tradicionales, con notas tostadas y matices a chocolate.

Mercadona suma la cerveza negra de Victoria Marengo

Para quien no la conozca aún, Victoria Marengo es una cerveza negra especial, 100% malta, inspirada en recetas tradicionales, en la que nuestros maestros cerveceros han definido una combinación de cinco tipos de maltas. Las maltas Munich y Pilsen, son las dos maltas base; mayoritarias en la receta. Aportan cuerpo, volumen y notas dulces, con matices a cereal.

Cerveza negra Victoria Marengo Mercadona

Se incorporan también tres maltas especiales en menor cantidad, pero con gran impacto. La malta torrefacta aporta colores muy oscuros y aromas intensos, y las dos maltas caramelizadas aportan notas a caramelo y toffee. Por cierto, su precio es de 5,40 euros por cada pack de seis latas, de 330 mililitros cada una de ellas.

La mejor cerveza de marca blanca del súper, según la OCU

La OCU evaluó 34 cervezas del mercado y analizó factores como la producción, la etiqueta o la presencia de aditivos. La marca blanca que mejor sale parada de este ranking es la Steinburg Especial de Mercadona, una bebida a la que la Organización de Consumidores y Usuarios concede una puntuación de 66 sobre 100. Esta sería, por lo tanto, la mejor cerveza de marca blanca, aunque se mantendría como la séptima mejor lager en la clasificación general.

Dentro de las cervezas de marca blanca españolas, esta bebida, fabricada por Font Salem, es reconocida como una de las más vendidas. Se puede encontrar en las tiendas de la empresa de origen valenciano, en tres formatos diferentes: la botella de un litro, el botellín de 250 centilitros y la popular lata de 330 centilitros. En cuanto a su apariencia, es una cerveza estilo Pale Lager, rubia, con una espuma blanca y de baja persistencia. Su sabor es suave y ligero y su graduación alcohólica de 5,6%.

Imagen de una lata de la cerveza Steinburg Especial. MERCADONA

La Steinburg Especial consigue un buen puesto por encima de otras con un precio muy superior. Esta bebida alcohólica de Mercadona solo cuesta 0,85 euros el litro. El precio de cada lata de 30 centilitros es de 0,37 euros.

