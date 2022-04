Las ciudades de Europa donde se bebe más cerveza: cuatro son de España

La cerveza es, de lejos, la bebida alcohólica más consumida del planeta Tierra, con cerca de 175.000 millones de litros consumidos cada año. En España es también la bebida alcohólica preferida por la población.

El portal money.co.uk ha publicado un reportaje en el que recoge diversos datos acerca del consumo de esta bebida natural, y entre ellos, cuáles son las ciudades europeas donde más cerveza se bebe. Entre las primeras hay cuatro españolas.

Praga: 144 litros

La líder europea es la capital del país que más cerveza bebe en el mundo. En la bella Praga se consumen 144 litros de cerveza por cabeza al año. La República Checa es uno de los grandes productores de cerveza y su capital es un reclamo turístico de primer orden.

Varsovia y Cracovia: 127 litros

En el segundo escalón encontramos dos ciudades polacas: su capital, Varsovia, y la tercera ciudad más poblada del país, Cracovia. En ellas se beben por cabeza 127 litros.

Frankfurt, Múnich y Berlín: 107 litros

La cerveza es la bebida nacional alemana y es mundialmente famosa. Por eso, no es extraño que tres de sus grandes ciudades, Berlín, Frankfurt y Múnich, con 107 litros per cápita, estén terceras. En el caso de Múnich influye claramente su famoso festival Oktoberfest.

Venecia: 106 litros

Curiosamente, y aunque Italia no es especialmente cervecera, una ciudad de este país, Venecia, se cuela entre los que más cerveza per cápita se consume: 106 litros. No hay que ser ningún experto para caer en la cuenta de que esta cifra tiene mucho que ver con la masiva afluencia de turistas.

Helsinki: 105 litros

Europa se puede dividir entre países de vino y países de cerveza, y esa separación se puede resumir en norte-sur. Por eso, no extraña que la capital de Finlandia, Helsinki, con 105 litros por cabeza al año, esté entre las más cerveceras.

Madrid, Sevilla, Málaga y Barcelona: 104 litros

Destinos turísticos de primer orden y las mejores temperaturas de Europa: son los ingredientes que hacen que Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga se cuelen entre las ciudades con más consumo de cerveza por cápita de Europa: 104 litros.

Viena: 104 litros

Empatada con las españolas está la capital de Austria, Viena, otro país de gran tradición cervecera y con buena afluencia de turistas durante todo el año.

Dublín: 93 litros

En Dublín se produce la Guinness, una de las cervezas más famosas del mundo. En festividades como el día de San Patricio, las pintas se rellenan por miles. En total, se beben 93 litros de cerveza por persona y año en la capital de Irlanda.