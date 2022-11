Las latas de conservas más sanas, según un nutricionista: del pescado a las legumbres

Ante la pregunta clave de si las latas de conserva son o no recomendables nutricionalmente, los expertos solo pueden responder una cosa: depende. Sobre todo, depende de los ingredientes añadidos y del tipo de conserva del que hablemos.

Por norma general, un ingrediente fresco siempre será preferible a uno en conserva. No obstante, alimentos como legumbres son de gran calidad nutricional y será importante, de la forma que sea, que aumentemos su presencia en nuestra dieta. Francisco Botella, coordinador del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, nos da las claves para distinguir una lata de conserva sana de una que no lo es.

Conservas de fruta

Si queremos cumplir el clásico de cinco piezas al día, las conservas de fruta pueden aparecer como una solución fácil y rápida. Sin embargo, Francisco Botella nos advierte de que no es lo mismo comer una fruta fresca que una en conserva. Para que un alimento como un fruto se mantenga conservado durante largos periodos de tiempo, ha tenido que pasar por un proceso de cocción. "Suele ser un producto cocido porque, si no, se pudriría. Si cueces una fruta, todas las vitaminas que son termolábiles, que se destruyen con el calor, se pierden", señala el nutricionista.

Una vez se sabe esto, y aunque no sea igual de saludable que una fruta normal, Botella señala de que es preferible consumir la fruta en conserva, que no consumirla en general. Si no nos queda más remedio, debemos tener en cuenta los ingredientes añadidos, especialmente el azúcar. "Si la fruta es en almíbar o al natural sin azúcar, la diferencia es muy grande", afirma.

Conservas de verdura

En el caso de las conservas de verduras, la cocción no será tan problemática, puesto que es un cocinado que nosotros también haríamos en nuestra casa. En este caso, el factor principal para considerarlas saludables es la cantidad de sal que contengan. "Todo lo que tenga más de 0,5 gramos por cada 100 gramos de producto, ya es una cantidad que no podemos considerar saludable", avisa el experto. Por ello, será vital echar un ojo a la etiqueta de ingredientes cuando vayamos a comprar este tipo de latas de conserva.

Si queremos comprar verdura lista para el consumo y las piezas frescas se nos estropean con facilidad, lo mejor será optar por los congelados. Esto se debe a que no suelen llevar sales añadidas y, por lo tanto, "hay una enorme diferencia entre el congelado y en conserva".

Siempre será preferible la verdura congelada Getty Images/iStockphoto

Conservas de legumbres

En el caso de las legumbres, las opciones en bote pueden ser grandes aliadas de una dieta saludable. Aportan fibra y proteínas y son deliciosas, ya sea en una ensalada, en un potaje o cualquier otra elaboración. Para esos días en los que no tenemos demasiado tiempo y no podemos pasarnos horas remojando las legumbres, un bote de conserva puede ser un buen salvavidas. "Es un objetivo de alimentación saludable comer legumbres tres o cuatro días a la semana", asegura Botella.

Si optamos por legumbres en conserva, lo primero que tenemos que hacer es mirar los ingredientes y fijarnos en el tipo de conservante que se utilice. "Algunas marcas conservan con cloruro cálcico, que está muy bien. Pero otras utilizan cloruro sódico, que será peor", avisa el nutricionista. Este último conservante está hecho a base de sal y, si queremos usarlo en nuestras recetas, deberemos lavar muy bien las legumbres antes de cocinarlas.

Conservas de pescado

"La conserva óptima de pescado sería en aceite de oliva virgen extra y bajo en sal", opina el nutricionista. Todo lo que contenga aceites de otro tipo o salsas, como la de tomate o americana, tendrá peores grasas e ingredientes menos saludables. A partir de ahí, lo principal será fijarnos en que el contenido de sal sea lo más bajo posible. Por otra parte, a la hora de comprar debemos tener cuidado con las etiquetas 'al natural'. "En las conservas al natural la cantidad de sal puede ser igual o mayor", advierte Francisco Botella. En el caso de consumir un alimento de este tipo, debemos intentar escurrir la mayor cantidad de agua con sal posible.

Atún en lata al natural Getty Images/iStockphoto

