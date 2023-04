Estos son todos los insectos comestibles que puedes encontrar en el supermercado según la OCU

El Gobierno ratificaba hace no mucho que los insectos son un alimento seguro, sin riesgo para la salud y que, incluso, favorecen una dieta sostenible. Pese a esta afirmación, todavía son muchos los que se muestran reticentes a la idea de probarlos y mucho menos incorporarlos en su alimentación habitual. No obstante, desde que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) explicase que "no existen preocupaciones de seguridad derivadas del consumo de estos insectos" , la industria alimentaria ha empezado a desarrollar su producción.

En este sentido, también se ha ampliado la lista de insectos que se pueden comercializar y, por lo tanto, encontrar en tiendas y supermercados, para preparar todo tipo de elaboraciones en casa. Así lo indica la OCU que explica que "los insectos están incluidos en la definición de 'nuevo alimento', por lo que cualquier operador que quiera comercializar insectos para alimentación humana en la Unión Europea debe presentar una solicitud para que pueda ser incluido en la lista de nuevos alimentos" y que la EFSA haga su correspondiente análisis.

La Organización de Consumidores y Usuarios cuentan que ya son cuatro los insectos que cuentan con la evaluación positiva por parte de la EFSA y tienen autorización para ser comercializados en la Unión Europea.

Gusano de la harina

Tenebrio molitor liofilizado. WILHELM THOMAS FIEGE / WIKIMEDIA COMMONS

El gusano de la harina fue el primer insecto autorizado para el consumo humano destinado a ser utilizado como insecto entero y desecado en forma de aperitivo. Sin embargo, ya se empleaba antes como ingrediente alimentario en una serie de productos alimenticio. El conocido como 'tenebrio molitor' cuenta, además, con otros usos, pues se sabe que puede consumir plásticos y se está estudiando este proceso.

Langosta migratoria

Langostas fritas. THOMAS SCHOCH / WIKIMEDIA COMMONS

La langosta migratoria se puede encontrar en algunos establecimientos, en seco, en polvo o congelado. Se trata de uno de esos insectos que puede ser una alternativa a la carne por su alto valor proteico. Además, son ricas en fibra, vitaminas, magnesio, calcio, zinc y, por supuesto, proteínas. Su sabor es salado, ligeramente similar al de los camarones y otros mariscos; fritas, por su textura, pueden recordar a las patatas fritas.

Grillo doméstico

Grillos fritos, mercado de Tailandia. Wikimedia Commons

Según explica la OCU, el grillo doméstico "puede ser consumido en seco, como aperitivo o como ingrediente de una serie de alimentos en forma de polvo, como productos proteicos, galletas o productos de pasta o congelado". Si bien, es seguro para el consumo humano, la UE pide que se investiguen a conciencia sus posibles efectos alérgicos. Y es que las formulaciones de insectos pueden tener un alto contenido de proteínas, con las que están relacionadas alergias, como la de los crustáceos.

Larvas de escarabajo del estiércol

Escarabajo del estiércol. Pexels

La última incorporación a la lista de insectos que se pueden comercializar es el escarabajo del estiércol. "EFSA emitió una evaluación positiva de las larvas de escarabajo, advirtiendo que puede causar reacciones alérgicas, al igual que ocurre con otras especies autorizadas", cuentan desde la OCU. De momento, el consumo de esta especie se limita a preparaciones congeladas y liofilizadas, que serán añadidas como ingrediente a diversos productos alimenticios: barritas de cereales, pasta, análogos de carne y productos de panadería.

