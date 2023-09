El impresionante fruto africano con más vitamina C que la naranja y propiedades antiinflamatorias

En España el 68% de la población come fruta fresca, según los datos del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, cuando se requiere de la vitamina C, se entiende que la naranja va a ser la fruta ideal que debemos tomar, y realmente lo es, pero en el continente africano descubrimos otro fruto que posee tantas o más propiedades y vitamina C que la naranja.

¿Qué es el baobab?

El baobab es un árbol característico de las regiones tropicales y subtropicales de África, Madagascar, Australia y algunas partes de Oriente Medio. Se le conoce por su aspecto distintivo y su capacidad para almacenar agua en su tronco grueso, lo que le permite sobrevivir en áreas áridas y secas. También se le llama "el árbol de cabeza abajo" debido a la forma de sus ramas, que se asemejan a raíces.

Algunas características notables del baobab incluyen:

Forma del tronco: Los baobabs tienen troncos masivos y cilíndricos que pueden alcanzar diámetros impresionantes. Algunas especies pueden almacenar grandes cantidades de agua en sus troncos, lo que les permite sobrevivir durante períodos de sequía.

Hojas y flores: Las hojas del baobab suelen ser palmadas y caen durante la estación seca. Las flores son grandes y blancas, y en algunas especies, pueden ser polinizadas por murciélagos. Los frutos del baobab son grandes cápsulas con semillas rodeadas de pulpa.

Fruto y pulpa: El fruto del baobab es conocido como 'pan de mono' por su alto contenido de nutrientes y antioxidantes. La pulpa del fruto se seca naturalmente en la cápsula, formando polvo de baobab, que se utiliza en la cocina y en productos alimenticios y de salud.

El fruto del baobab se llama 'pan de mono' Freepik

Usos tradicionales y modernos: Las comunidades locales en África y otras regiones han utilizado diversas partes del baobab en su vida diaria. Se utiliza la pulpa del fruto para hacer bebidas refrescantes y alimentos, mientras que las hojas jóvenes y tiernas se pueden consumir como verduras. Además, la corteza se ha utilizado tradicionalmente para hacer cuerdas y tejidos.

Importancia ecológica y cultural: El baobab es un árbol emblemático en muchas culturas africanas y tiene una gran importancia simbólica. También desempeña un papel ecológico vital al proporcionar hábitat y alimento para diversas especies de fauna. Sin embargo, algunas especies de baobab se enfrentan a amenazas como la degradación del hábitat y la tala no sostenible.

Valores nutricionales

El fruto del baobab es conocido por ser una fuente rica en nutrientes y antioxidantes. La pulpa del fruto se seca naturalmente dentro de la cápsula del fruto, y luego se muele para producir polvo de baobab, que es utilizado en alimentos y productos de salud. Aquí hay una descripción general del valor nutricional típico de la pulpa de baobab en forma de polvo por cada 100 gramos:

Calorías: Aproximadamente 240 kcal.

Carbohidratos: Alrededor de 56-62 gramos. Los carbohidratos incluyen fibra dietética, azúcares naturales y almidones.

Fibra: Alta en fibra, generalmente alrededor de 40 gramos. La fibra es beneficiosa para la digestión y la salud intestinal.

Proteínas: Alrededor de 2-3 gramos. Aunque no es una fuente significativa de proteínas, el baobab todavía contribuye a la ingesta total.

Grasas: Baja en grasa, generalmente menos de 1 gramo.

Vitamina C: El baobab es particularmente conocido por su alto contenido de vitamina C, que puede variar pero a menudo es sustancialmente mayor que el contenido de vitamina C en otras frutas y vegetales. Puede contener hasta varias veces la cantidad de vitamina C que se encuentra en una naranja.

Calcio: Contribuye con aproximadamente 200-300 mg de calcio por 100 gramos, lo que puede ser beneficioso para la salud de los huesos y los dientes.

Potasio: Contiene alrededor de 2,000-2,500 mg de potasio, importante para la función muscular y la regulación de la presión arterial.

Hierro: Puede proporcionar alrededor de 2-9 mg de hierro, que es importante para la formación de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno.

Antioxidantes: El baobab es una fuente rica en antioxidantes, que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo.

El polvo de baobab se utiliza en batidos, productos horneados, bebidas y suplementos dietéticos debido a su perfil nutricional único y sus beneficios para la salud. Es importante tener en cuenta que los valores nutricionales pueden variar según la fuente y el método de procesamiento del fruto del baobab.