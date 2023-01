Este es el vino tinto español que está entre los 10 mejores del mundo

A lo largo y ancho de la geografía vinícola de nuestro país podemos encontrar un total de 96 Denominaciones de Origen Protegidas distribuidas en 67 D.O, 19 vinos de pago, 2 D.O calificadas y 8 vinos de calidad, por lo que el vino es uno de los imprescindibles de nuestra gastronomía.

Como no podía ser de otra manera, en el Top 10 wines of 2022 de los Global Wine Masters encontramos representación española con un vino de Denominación de Origen Rioja que ha conquistado los paladares de los master of wine.

Según el redactor jefe de The Drinks Business, la publicación que organiza estos premios, el resultado de Global Wine Masters se decide tras catar a ciegas miles de vinos en veinte concursos. "Se basa en mis favoritos y cada vino representa la botella que más me gustaría llevarme a casa. He tratado de no incluir más que una muestra de cada cata", asegura Patrick Schmitt. De entre estos 10 vinos encontramos un español: Remírez de Ganuza Reserva 2009.

Un Rioja de categoría

Se trata de un vino elaborado por las bodegas Remírez de Ganuza que lleva elaborando Grandes Reservas desde 1994. Este Reserva de 2009 está elaborado con 90% de Tempranillo, 5% de Graciano y 5% de hollejos y pulpa de uvas blancas (Viura y Malvasía). Tiene una crianza de 38 meses en barricas de roble francés, y es un vino cálido y seco.

Se trata de un vino de color púrpura profundo con aroma a cereza y licor. En boca tiene una estructura densa y regusto a cerezas negras, fresas silvestres, pimienta blanca y chocolate negro.

Según Patrick Schmitt, es un vino con "muchos caracteres maduros, desde cuero y balsámico dulce, junto con compota de frutas e incluso una nota de compota de bayas. Tiene un toque de cedro, chocolate negro y especias, así como una textura encantadora, que comienza carnosa y termina masticable y fresca".

