Las 25 formas de pedir una cerveza en España: de la 'macera' al 'botijo'

Seguramente, si no eres un bebedor demasiado experimentado, te ha ocurrido en alguna ocasión que has viajado por la geografía del país y te has encontrado con medidas o tamaños de cerveza que no comprendías. Y es que el idioma de la cerveza no es tan universal como creemos.

Sin duda España es el país del sur de Europa con mayor tradición cervecera, y dependiendo de la región no solo vamos a encontrar diferentes cervezas, sino también distintas formas de pedirlas. No, una caña no es el mismo tamaño en todos los puntos del país.

Tanto los expertos de Heineken en su estudio sobre las formas distintas de pedir cerveza, como Cerveceros de España con su mapa de cómo se pide una cerveza en nuestro país, han hecho un homenaje a esta bebida elaborando un glosario de sus diferentes denominaciones geográficas. Las repasamos.

Del 'corto' al 'botijo'

Si has estado en Galicia, además de comer pulpo y empanada, seguro que has pedido algún que otro 'corto', pero si te has movido a Euskadi, habrás acompañado los pintxos con unos buenos 'zuritos'. En La Rioja hay que beber vino, sí, pero si tomas cerveza tomarás un 'penalti', al igual que en Castilla y León. Se trata de medidas que corresponden a unos 100-140 ml y que se sirven en pequeños tragos para evitar que se caliente.

Si pasamos a hablar de la medida de 200 ml, entonces ya hablamos de la mítica 'caña' si es cerveza de barril, o 'quinto' o 'botellín' si viene en cristal. En el caso de que te encuentres en Madrid y quieras pedir un botellín, también puedes pedir un 'botijo'.

Si en Madrid hablamos de 'botijos' para referirnos a botellines, en Andalucía lo hacemos de 'cañones' para referirnos a las cañas. Aunque te van a servir lo mismo si pides una 'cervecita' o una 'cortaíta'.

Si pasamos a la siguiente medida, ya hablamos de cantidades de 300 ml de cerveza. Un 'tercio', una 'birra', una 'mediana' en Cataluña o 'media' en Asturias. En el caso de tratarse de cerveza de barril entonces podremos pedirlo como un 'doble' o una 'copa'.

La 'maceta' y el 'cacharro', por encima de 500 ml

Si la cantidad ya abarca los 500 ml entonces podemos pedir una 'maceta' si estamos en Andalucía', que hace referencia al vaso de sidra, una 'pinta' o una 'jarra'.

En siguiente nivel se encuentran los formatos de 1000 ml, lo que en Madrid se conoce como un 'mini', en País Vasco como 'katxi', 'xibeca' en Cataluña, un 'tanque' en Cantabria o 'cacharro' en Asturias o Castilla y León.

En el caso de querer pedir una cerveza con gaseosa o limón, estaremos ante la típica 'clara'. Aunque si nos encontramos en Madrid también la podemos pedir como un 'champú', una 'pika' en Baleares, una 'shandy' en Castellón y Tarragona o 'lejía' e País Vasco, Cantabria y Navarra.