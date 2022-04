Turrón de Donuts, tortilla en lata, cerveza de oliva y otras curiosas novedades que llegarán a los supermercados

La búsqueda de los productos más innovadores y extraños es parte del ritual de cada Alimentaria, la feria de alimentación más importante del país que celebra estos días en Barcelona su primera edición tras la pandemia.

Innoval, dentro de Alimentaria Hub, recoge casi dos centenares de nuevos productos que ya están o llegarán pronto a las estanterías. Y que, en cierto modo, marcan tendencias y el futuro a corto plazo de la cesta de la compra.

Entre ellos y también rebuscando por los stands de la feria hemos elegido lo más sorprendente -a veces interesante, otras simplemente raro- que hemos visto en Alimentaria y que puede que dentro de poco esté en nuestras neveras.

Turrón de Donuts

Turrón de Donuts Torrons Viçens

Cuando pensábamos que lo habíamos visto casi todo en la gama de turrones, Torrons Vicens acaba de presentar su nuevo turrón de Donuts. Con un diseño muy llamativo que simula una hilera de medios Donuts, lo hemos podido probar y la verdad es que está muy rico, aunque el sabor a Donuts hay que rebuscarlo un poco.

¿Y qué hace una marca presentando turrones en abril? La pregunta del millón. El objetivo, nos cuentan, es desestacionalizar el producto y convertirlo en un postre más. Una estrategia en la que variedades como esta quiere jugar su papel.

Oliba, cerveza verde de oliva

La primera cerveza de oliva del mundo. Oliba Green Beer

No sabemos si sorprende más su color o sus ingredientes. Y es que, como su nombre permite adivinar, Oliba Green Beer es una cerveza de color verde elaborada con siete variedades de aceitunas. La primera cerveza de oliva del mundo.

Una cerveza artesana de tipo lager que se produce en Lleida, tierra de aceites. De hecho, lo que más sorprende es que además de fresca y muy aromática, si tiene un punto en su sabor que recuerda al AOVE y que le confiere cierta densidad.

Tortilla en lata

Habrá que esperar a verano para poder comprar la tortilla en lata. Iker Morán

Habrá que esperar hasta verano para ver el último invento de La Cocina de Senen, una empresa que si de algo sabe es de hacer buenas tortillas de patata. Siguiendo la estela de la que venden congelada -y que es sensacional- ahora se atreven con una en conserva, de ración individual y que se venderá lista para consumir nada más abrir la lata.

Veremos si está tan rica y sabrosa como otros productos de la casa. De momento ya sabemos que costará menos de 4 euros.

Cócteles de gelatina

Cócteles para tomar de un bocado. Las Jellys

La idea de Las Jellys no es echarle más cosas a ese gin-tonic que ya lleva demasiadas, sino convertir el cóctel en una gelatina que se toma directamente.

Lanzadas al mercado el verano pasado, la gama incluye una decena de esferificaciones de cócteles clásicos. Una forma diferente de beberlos, explican sus creadores: en vez de en copa, "de un bocado explosivo".

La pizza con alma de coliflor

Una pizza con base de coliflor. Coliflow

Parecen dos términos opuestos: pizza y coliflor. La primera, una comida que gusta a casi todo el mundo, la segunda una verdura injustamente odiada por muchos. ¿Y qué pasa si se juntan? En realidad la idea no es nueva. Ni lo de incluir verduras en una pizza ni usarlas como base de la susodicha pizza.

Solo faltaba ponerle un nombre tan resultón como Coliflow y venderla ya lista para hornear en casa o, como base, para ponerle los ingredientes que se prefiera. No es que sustituya la base por una rodaja de coliflor, sino que reduce la cantidad de cereal de la masa para incluir ahí la coliflor.

El jamón que soñaba con ser pasta

En un momento en el que el mercado se llena de versiones vegetales de todo tipo de productos, sorprende la propuesta de la empresa Martínez Somalo con sus "Jacintas". Una especie de combinación de carne de jamón y pasta que se puede comer tal cual en ensaladas, o caliente como plato principal o guarnición.

Según nos cuentan sus creadores, se trata de un proyecto experimental que por ahora no saldrá al mercado, pero que estudia la viabilidad de este tipo de alimentos para nichos muy concretos. Por ejemplo, personas mayores que no pueden masticar bien, pero no quieren renunciar a una fuente de proteínas y un plato sabroso.