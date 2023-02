Dabiz Muñoz alaba la comida con insectos, sobre todo las hormigas: "Están espectaculares"

Desde el momento en el que la Unión Europea aceptó los insectos como "nuevo alimento", el debate estuvo servido. Actualmente, son cuatro las especies de insectos autorizadas: las larvas del gusano de la harina, la langosta migratoria, el grillo doméstico y las larvas del escarabajo del estiércol. Aunque en España no hemos comenzado a normalizar estos nuevos ingredientes, los chefs más famosos de la alta cocina ya han abierto la mente hacia ellos.

Dabiz Muñoz es uno de ellos. El chef, galardonado como el mejor del mundo, ha dado su opinión sobre el tema en el programa La Ventana, de Cadena SER. El cocinero cuenta que, aunque aún no han utilizado ninguno de estos cuatro insectos aprobados por la Unión Europea en sus restaurantes, sí los ha probado todos. Y su opinión es más que positiva. "Creo que tiene muchas virtudes gastronómicas, desde el punto de vista hedonista y también nutricional", afirma Muñoz.

Las hormigas son su debilidad, aunque aún no hayan entrado en la lista aprobada por la UE. Afirma que existen unas hormigas limoneras en Bogotá, con un característico sabor ácido, que "están espectaculares". También pone en valor las hormigas chicatanas, que, aun sin cocinarse, "tienen un sabor ahumado y tostado y una textura muy etérea".

Plato de hormigas chicatanas iStock/Getty Images

También ha probado algunos que no le han gustado. El chef cuenta durante su intervención que, antes de la pandemia, se comió unos gusanos que nacen del barro. "Son muy amargos, tienen un sabor a lodo y no me gustaron mucho", apunta.

Comer insectos, una cuestión de perspectiva

Dabiz Muñoz considera este tema un asunto cultural y de contexto. "Hace años mi cultura no hacía que fuese algo natural ni normal para mí comer insectos", asegura en el programa de radio. Sin embargo, sus viajes y visitas gastronómicas a culturas diferentes han cambiado su visión.

Para justificar su opinión, Muñoz habla de algunos productos españoles que, para los extranjeros, son prácticamente impensables. Entre ellos menciona las angulas, que no dejan de ser "gusanos marinos" y están totalmente integradas en la gastronomía española. A sus comensales extranjeros, cuenta el chef, este alimento es el que más les cuesta probar de su menú. El chef sostiene que los insectos hay que probarlos, pero sobre todo hay que entenderlos.

El chef de DiverXo ha explicado que "tiene la mente abierta". En estos años, el chef ha probado cosas muy variadas para encontrar nuevas opciones e ingredientes: "Me he comido muchas mierdas y luego decido qué me gusta y qué no". Asegura que todo es una cuestión de perspectiva, y que "el mundo de la entomofagia ha llegado para quedarse, pero todavía tiene muchos haters".

