Cómo evitar que el aceite se vaya hacia los bordes de la sartén cuando empiezas a cocinar

Para que una sartén antiadherente dure es fundamental alejar los metales, por lo que utilizaremos utensilios de madera (descartemos también los de plástico porque la ciencia cada vez sabe más de los riesgos de los microplásticos y demás). Otra de las cosas que tenemos costumbre de hacer y que también maltratan el antiadherente es la sobreexposición al calor. Por eso no debemos olvidarnos de retirarla del fuego cuando ya no sea necesaria, tenga aceite o no.