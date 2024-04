Cómo calcular la cantidad correcta de pasta por persona

En España, la pasta es un alimento que nunca falta en nuestra despensa. Pero, a pesar de su popularidad, siempre enfrentamos la misma duda: ¿cuánta cantidad de pasta debemos cocinar por persona? Si alguna vez has cocido un kilo de macarrones para cuatro personas y te has dado cuenta de que en realidad podrías haber alimentado a un batallón, este artículo es para ti. Las raciones dependen de si la pasta es seca, fresca, si está rellena o se utiliza en sopa. Sin duda, depende de la elaboración.

Por regla general, para un adulto, las cantidades a considerar son: 100 gramos de pasta seca, 80 gramos si es fresca, 150 gramos si está rellena y 50 gramos si es para sopa. Sin embargo, estos valores pueden variar dependiendo de diversos factores como el apetito de cada quien, si se servirá la pasta como plato principal, si irá acompañada con otros alimentos, etc. Pero no te preocupes, nuestra intención no es confundirte, sino todo lo contrario. Vamos a desglosarlo para que quede más claro.

¿Cuál es la porción de pasta por persona?



La pasta seca: Para averiguar la cantidad de pasta seca que vas a necesitar por persona no hace falta que seas experto en matemáticas. Los expertos en nutrición recomiendan 100 gramos por persona. Pero si no tienes una báscula, puedes recurrir a cucharones o tazas estándar. Por ejemplo, la cantidad que cabe en un vaso de cocina de unos 250 mililitros o una cucharada sopera debería ser suficiente para una persona.

La pasta fresca: Si optas por pasta fresca, necesitarás un poco menos: alrededor de 80 gramos por persona. Un plato de postre lleno hasta el tope de pasta fresca, después de hervirla, su tamaño se duplicará y será la ración adecuada para una persona. Una cantidad perfecta si buscas disfrutar de una comida ligera.

Pasta larga: ¿Y los espaguetis? La regla general sigue siendo los mismos 100 gramos por persona. Existen en el mercado unos medidores especiales que tienen un agujero en la base: al introducir los espaguetis, la cantidad que cabe dentro sin forzar corresponde a una ración individual. Pero si no tienes este utensilio, puedes utilizar tu mano; con el puño cerrado, la cantidad que puedes sujetar con los dedos pulgar e índice corresponde aproximadamente a los 100 gramos por persona. No obstante, siempre es mejor quedarse un poco corto que pasarse, ya que los espaguetis suelen aumentar de volumen al cocerse.

En resumen, calcular la cantidad de pasta por persona puede parecer una tarea imposible. Pero con estos sencillos trucos estarás más cerca de acertar en tus raciones. Recuerda que lo más importante es disfrutar de la comida y del momento compartido en la mesa. ¡Buen provecho!

