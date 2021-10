Menos de 50 euros para conseguir el ‘pack’ de tres sartenes de Tefal que Amazon ha rebajado un 33% (¡solo hoy!)

Este nuevo curso te has propuesto que tus comidas de táper sean variadas y equilibradas para apostar así por un estilo de vida saludable. Ya que tus esfuerzos te cuestan cumplir con tu rutina deportiva por mucho que contemos con un gimnasio particular al que no le falta detalle, no quieres echarlos a perder. Por ello, vas a probar con el batch cooking, una filosofía que apuesta por cocinar un día varias elaboraciones saludables para no tener que encender el fuego el resto de la semana laboral. De esta forma, además de ahorrar tiempo y energía, evitarás la tentación de apostar por platos precocinados si no te has preparado nada para comer en ese día.

Claro que, para poder llevarlo a cabo, necesitamos buenas herramientas en la cocina. Por ejemplo, los robots de cocina pueden resultar muy útiles, puesto que son capaces de elaborar hasta cuatro platos según los modelos, sin que nosotros tengamos que hacer prácticamente ningún esfuerzo. Por ello, son perfectos para cocinar ahí unas recetas mientras nosotros preparamos otras en los fuegos tradicionales. Además, también necesitaremos los recipientes adecuados para almacenar todo lo cocinado. Asimismo, es necesario tener una buena batería de cocina para poder llevar a cabo todas las recetas. Que sean antiadherentes para que no se pegue ningún ingrediente, que tengan varios tamaños para cumplir con todas nuestras necesidades culinarias y que, además, no supongan un gran desembolso.

Parece imposible dar con un set que aúne todas esas cualidades, pero en 20deCompras lo hemos encontrado: se trata del set de tres sartenes de Tefal de la gama Daily Cook que ahora está rebajado un 33% y puede ser tuyo por menos de 50 euros. ¿No te parece buen momento para cumplir con tus objetivos?

Este juego de sartenes tiene unas medidas de 20, 24 y 26 centímetros. Amazon

Este juego de tres sartenes de 20, 24 y 26 cm de diámetro en el borde exterior y 5,5 de alto se adapta a todas las necesidades culinarias imaginables. Y no solo por la diversidad de tamaño que nos permite, sino también por los materiales que se han escogido para fabricarlas. De acero inoxidable con antiadherente para una fácil limpieza y una gruesa base que ofrecen una óptima retención del calor para obtener resultados tiernos y sabrosos, estas sartenes de Tefal están listas para ayudarnos a arrasar en los fogones. Son compatibles con todo tipo de cocinas, (ya sean de gas, eléctrica, vitrocerámica y las de inducción), el punto central ayuda al control de la temperatura (cambia de color cuando la sartén alcanza 180ºC, ideal para cocinar la mayoría de platos) y se han sido diseñadas sin PFOA, plomo ni cadmio para un rendimiento óptimo a diario. ¿Se puede pedir más? Sí, que sean compatibles con el lavavajillas... ¡y estas lo son!

