Aunque la cocina tradicional sigue conquistándonos, nuestras labores en esta estancia y nuestros menús semanales ya no se entienden sin nuevos dispositivos que han llegado dispuestos a convertirse en nuestros favoritos. ¿Acaso no estás perdidamente enamorado de los estuches para cocinar al vapor? Por no hablar de aquellos que han apostado por introducir un robot de cocina en su vida, puesto que han aprendido que, gracias a estos pequeños electrodomésticos, las horas cunden el doble.

Entre los gadgets de cocina, sin embargo, hay uno que se ha convertido en el indiscutible favorito. Si te decimos patatas fritas, alitas de pollo o aritos de cebolla saludables, ¿te damos una buena pista? Efectivamente, ¡hablamos de las freidoras sin aceite! Estos pequeños electrodomésticos capaces de sacar lo mejor de la fritura sin usar ni una gota de grasa se han convertido en un must entre fogones, pues, gracias a las corrientes de aire caliente que usan, puede cocinar en tiempo récord cualquier ingrediente.

Por ello, no es de extrañar que sean muchos los modelos disponibles en el mercado, pero, este Black Friday, desde 20deCompras no hemos podido resistir la tentación... ¡en forma de catálogo de Cecotec! ¿Sabías que algunos de sus modelos están disponibles a partir de 40 euros? ¡Échales un vistazo!

De 40 euros a 110, ¿con qué modelo te quedas?

- La Cecofry Compact Rapid... rebajada un 20%. De 1,5 litros de capacidad (400 gramos de patatas), con recetario incluido y función horno gracias al cestillo que incluye como accesorio.

La Cecofry Compact Rapid, de Cecotec. Cecotec

- La Cecofry Compact Rapid Moon... rebajada un 18%. De 1,5 litros de capacidad (400 gramos de patatas), con recetario incluido y buenos resultados gracias a su tecnología perfectcook de aire caliente.

Cecofry Compact Rapid Moon. Cecotec

-La Cecofry Essential Rapid Moontouch. De 2,5 litros de capacidad, con ocho modos preconfigurados que establecen tiempo y temperatura, protección contra sobrecalentamiento y luz indicadora de funcionamiento.

Cecofry Essential Rapid Moontouch. Cecotec

- La Cecofry Deluxe Rapid Moon. De 2,5 litros de capacidad, con ocho modos preconfigurados que establecen tiempo y temperatura de cocción de alimentos, 1400 W de potencia y un diseño compacto con pantalla digital.

Cecofry Deluxe Rapid Moon. Cecotec

- La Cecofry Advance Inoxdark. De 3,5 litros de capacidad, 1500 W de potencia, 8 programas preestablecidos, diseño moderno y compacto con pantalla táctil y cestillo extraíble.

La Cecofry Advance InoxDark. Cecotec

- Cecofry Advance 500 Black. De 5,5 litros de capacidad, 1700 W de potencia, 8 programas preestablecidos, cestillo y rejilla incluidos, temporizador de funcionamiento y diseño con pantalla táctil.

Cecofry Advance 500 Black. Cecotec

- Turbo Cecofry 4D Healthy. Incluye función yogur, arroz y sartén, incorpora pala para remover de manera automática, permite cocinar dos platos a la vez gracias a sus dos niveles, ofrece tres litros de capacidad e incluye un completo manual y videorecetas.

La Turbo Cecofry 4D Healthy, de Cecotec. Cecotec

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.