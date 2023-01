Desayunos más sanos: qué necesitas para hacer tu propia mermelada en casa

El desayuno es una de las comidas más importantes del día y sin él es como si fuéramos a clase o al trabajo sin energía y necesitáramos, enseguida, comer algo antes del mediodía. Hay muchos tipos de desayunos, pero, los más sanos, sin duda, son los naturales y los que no se exceden en azúcar. Es decir, aquellos desayunos que contienen un zumo de naranja natural, frente a uno de caja con muchos azúcares añadidos, por ejemplo. O los desayunos equilibrados con ingredientes naturales que evitan la bollería industrial. Y es que, esta última opción es muy común en los desayunos del día a día (magdalenas, galletas, bollos...), pero, no aportan nada al organismo, se les conoce como calorías vacías o lo que es lo mismo: muchas calorías y pocos nutrientes.

Por tanto, los desayunos rápidos prefabricados nos aportan un chute de azúcar y sal que enseguida se va sin aportarnos los nutrientes que necesitamos. No obstante, hay personas que no saben desayunar otra cosa que no sea dulce, porque es lo que mejor les entra por la mañana y lo que les alegra el día. Para estas personas no todo está perdido, ya que se puede desayunar dulce, sano y casero con ayuda de mermeladas fáciles de hacer en casa con toda esa fruta (¡y hortalizas!) que podríamos aprovechar más tiempo si la hacemos conserva.

¿Cómo hacer mermelada casera?

Para hacer mermelada casera lo más importante es lograr un balance óptimo entre la fruta, la proporción de azúcar y la acidez, es decir, entender que todos los ingredientes se necesitan unos a otros para lograr el producto final perfecto. Y, para la elaboración, lo primero y más importante que necesitamos es la fruta. Esa fruta de calidad y de temporada que muchas veces se nos pone mala si no nos la comemos a tiempo. Pero, debe de estar en un momento óptimo de maduración, es decir, ni verde ni ya muy madura.

Si ya has elegido la fruta perfecta que quieres para tu mermelada casera, puede que tengas que pelar y deshuesar muchas piezas y te desesperes. Por eso, desde 20deCompras te recomendamos un descorazonador y eliminador de pepitas de la fruta para facilitarte la tarea. Este pack incluye cinco piezas distintas (todas ellas de acero inoxidable) para según qué frutas, así que es una inversión segura porque te servirá para manzanas, cerezas, melocotones...

Ahorra tiempo y esfuerzo. Amazon

Después de la fruta, el azúcar es el ingrediente esencial para impedir la fermentación de la mermelada y la cristalización. Así que, cuando hemos conseguido más o menos un kilo y medio de fruta cortada la colocamos en una olla para añadirle el azúcar. Esta olla, mejor si es de fondo grueso, honda y antiadherente. Como este modelo de Amazon perfecto y de menos de 27 euros.

Fabricado en aluminio forjado con aleaciones aptas para el contacto con alimentos. Amazon

Cuando hemos juntado los dos ingredientes, removemos bien y dejamos unos 10 minutos para que el azúcar se empiece a disolver con los jugos de la fruta. Este será el momento de añadir el ácido: el zumo de limón, remover y seguir con el fuego. Después, llevamos a ebullición, bajamos la temperatura y mantenemos una cocción suave. Durante esta cocción, lo mejor es remover constantemente con suavidad, retirando la espuma que pueda salir. Con unos 40 minutos máximo será suficiente.

Una vez hecha la mermelada toca triturar con la batidora al gusto, si la queremos más líquida o con los trozos más grandes, como más nos guste. Un turco para conocer el punto de la mermelada es echando un trocito encima de un plato congelado y pasados unos segundos debería esperarse, eso quiere decir que está lista. Si no, debemos cocer más tiempo. Por tanto, solo quedará: ¡envasar! Y, lo mejor para guardar la mermelada son los botes de cristal. Estos de Amazon clásicos seguro que te encantan.

¡Son ideales para la conservación de mermelada! Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.