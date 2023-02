En qué fijarse para elegir una buena plancha de asar eléctrica para nuestro hogar no es tan fácil como parece. Si hablamos de una plancha de cocina, muchas personas piensan primero en la marca Jata o en una para colocar encima del fuego. No obstante, es más complicado que esas dos referencias que se vienen a la cabeza y conocer las características, virtudes y defectos de este electrodoméstico nos puede ayudar a elegir correctamente la inversión que vamos a realizar. Y, sí, has leído bien: electrodoméstico, porque por mucho que existan las planchas de cocina para colocar encima del fuego, en este post queremos centrarnos en aquellas eléctricas que nos ayudan a cocina alimentos sin aceite, verduras saludables y miles de recetas más por poco dinero. Así que, si quieres conocer cuál es el secreto para elegir bien una plancha de cocina y en qué características debes fijarte antes de comprar una, sigue leyendo.

Desde 20deCompras sabemos que comparando se elige la mejor opción, así que hemos seleccionado las marcas más vendidas y con mejores características del mercado, así como las propiedades a tener en cuenta antes de elegir una plancha de asar eléctrica para que no te quedes con ninguna duda y elijas la que mejor se adapte a tu cocina. Comencemos con los materiales que se utilizan para fabricar planchas de asar y nos centraremos en tres de los mejores: acero inoxidable, aluminio fundido o hierro fundido y cerámica. Pero, hay algunos modelos ¡qué también incluyen Piedra Rockstone!, como este de Cecotec.

El revestimiento antiadherente RockStone ha sido concebido como uno de piedra que asegura la antiadherencia para facilitar el cocinado y la limpieza, una invención de la marca española Cecotec. Además, este modelo es genial porque es plancha y grill y tiene temperatura ajustable y mucha potencia (2.150 vatios). Sin olvidar que se puede meter en el lavavajillas.

¡Con más de un 20% de descuento! Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Plancha eléctrica de asar Descripción: Plancha eléctrica para asar de la marca Cecotec a la venta en Amazon, apta para el lavavajillas y con revestimiento antiadherente RockStone Marca: Cecotec Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 30.90 Imagen:

Material : Aluminio y revestimiento de Piedra RockStone.

: Aluminio y revestimiento de Piedra RockStone. Medidas : 45 por 25 centímetros.

: 45 por 25 centímetros. Potencia : 2.150 vatios.

: 2.150 vatios. Precio: 30,90 euros.

Materiales de una plancha de asar

Visto este ejemplo, te explicamos las diferencias entre unos materiales y otros. El acero inoxidable es el más resistente y duradero, pero, no es tan eficiente como otros para distribuir el calor por toda la plancha, así que estos modelos tardan mucho en calentarse. Por eso, el aluminio fundido o hierro fundido puede ser la mejor opción, ya que se calienta rápido y da calor a toda la superficie. Y, por último, la cerámica, es el material que más rápido se calienta, en un minuto, pero también es el que más rápido se enfría.

Temperatura de una plancha de cocina

La temperatura que alcanza es un detalle muy importante a tener en cuenta cuando compramos una plancha de asar eléctrica, así como el tiempo que tarda en calentarse. Un must es que tarde poco más de cinco minutos en calentarse y lo mejor es elegir aquellos modelos en los que puedes controlar la temperatura, para que puedas subirla o bajarla según el alimento que vayas a cocinar, en vez de tener una temperatura estándar para todos. Por eso, este modelo rebajado en El Corte Inglés de la marca Tefal es un acierto. Y es que, cuenta con un termostato ajustable que te permite cocinar toda clase de ingredientes: carne, pescado, huevo, verduras... distribuyendo el calor de manera uniforme por la superficie de la plancha.

¡1.800 vatios! El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Plancha de asar eléctrica Descripción: Plancha de asar eléctrica de la marca Tefal a la venta en El Corte Inglés con termostato ajustable para la temperatura. Marca: Tefal Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 49 Imagen:

Material : Aluminio fundido.

: Aluminio fundido. Medidas : 35 por 25 centímetros.

: 35 por 25 centímetros. Potencia : 1.800 vatios.

: 1.800 vatios. Precio: 49 euros.

Potencia para asar

Necesitaremos más potencia para asar alimentos cuanto más grande sea la plancha. Una pequeña puede funcionar bien, incluso con solo 1.600 vatios. No obstante, una grande para una familia necesitará entorno a 2.500 vatios, justo los que tiene esta plancha eléctrica de la marca Jata, una de las más famosas del mercado. Además, este modelo cuenta con una resistencia Magic, en forma de M, que permite cocinar por igual en toda la superficie de la plancha. Con esto te aseguras que todos los alimentos colocados sobre ella ¡se van a cocinar de la misma forma!

Una de las marcas más famosas. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Plancha de asar eléctrica Descripción: Plancha de asar de la marca Jata con resistencia en forma de M para un calor uniforme. Marca: Jata Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 52.80 Imagen:

Material : Piedra antiadherente.

: Piedra antiadherente. Medidas : 46 por 28 centímetros.

: 46 por 28 centímetros. Potencia : 2.500 vatios.

: 2.500 vatios. Precio: 52,80 euros.

Tamaño de la plancha

Debes fijarte también en las dimensiones de la plancha para asar que quieras comprar. Como hemos señalado antes, el tamaño va unido a la potencia. Si buscamos una plancha para dos o tres personas puede bastar con 30 por 30 centímetros. Pero, si buscas un tamaño más grande que el que tienen las que hemos destacado hasta ahora, la perfecta es esta a la venta en Amazon de la marca Tristar que tiene unas dimensiones de 60 por 36 centímetros (¡y 2.500 vatios!).

Grande y potente. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Plancha eléctrica para asar Descripción: Plancha de asar eléctrica extragrande de la marca Tristar a la venta en Amazon. Marca: Tristar Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 65.67 Imagen:

Material : Aluminio forjado.

: Aluminio forjado. Medidas : 60 por 36 centímetros.

: 60 por 36 centímetros. Potencia : 2.500 vatios.

: 2.500 vatios. Precio: 65,67 euros.

Por último, no podíamos olvidarnos de las ofertas, ya que son también un reclamo muy importante para comprar, por eso, te destacamos esta de solo 20 euros en Carrefour.

De la marca Jata. Carrefour

Datos estructurados producto Nombre: Plancha de asar pequeña Descripción: Plancha pequeña de asar y eléctrica a la venta en Carrefour y de la marca Jata. Marca: Jata Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 21.90 Imagen:

Material : Hierro fundido antiadherente.

: Hierro fundido antiadherente. Medidas : 42,5 por 21,5 centímetros.

: 42,5 por 21,5 centímetros. Potencia : 1.000 vatios.

: 1.000 vatios. Precio: 21,90 euros.

