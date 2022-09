¡Ahora las freidoras sin aceite son inteligentes!

Si hay un gadget de cocina que ha revolucionado la gastronomía en los últimos años, sin duda, es la freidora sin aceite. Actualmente, en el mercado hay multitud de accesorios para ellas, recetas, modelos con doble cajón, más pequeñas, más grandes… y, además, casi todo el mundo tiene una. Pero, como no, el electrodoméstico favorito de estos años ha seguido evolucionando y no deja de sorprendernos: ¡ahora son smart! A partir de este momento no solo cocinarás en casa de forma sana, también de manera inteligente. Y al contrario de lo que se podría pensar, el precio no dista mucho de las convencionales. De hecho, si sabes dónde buscar, puedes encontrar modelos muy económicos de marcas de confianza.

Por ejemplo, famosa firma Cosori ha demostrado que se puede ser sano y ahora también inteligente con su nuevo modelo smart (¡por solo 120 euros!). Este modelo posee tecnología Thermo IQ, recientemente actualizada, que detecta automáticamente las temperaturas durante la cocción para que todo se cocine de manera uniforme. Lo mejor es que podrás cocinar desde tú móvil. Sí, has leído bien, gracias a la aplicación gratuita VeSync, desde tu smartphone podrás ajustar los modos de cocina, cambiar tiempos y elegir cualquiera de los modos prestablecidos para cocinar fácilmente.

La tecnología Thermo IQ recientemente actualizada detecta automáticamente las temperaturas durante la cocción. Amazon

Cocina fácil, inteligente y sana

Una de las características que la convierten en inteligente, además de por poder programarla desde el teléfono móvil, es que se puede controlar por voz, como un asistente virtual. Las freidoras sin aceite siguen siendo más saludables que cualquier otro tipo de cocina, porque permite utilizar un 97% menos de aceite hasta en los fritos. Una tecnología especial en este modelo de alta temperatura permite crear los resultados más crujientes y en la carne los más jugosos.

Por último, la cesta es apta para el lavavajillas, así que también tendrás comodidad para limpiarla y con la misma aplicación del móvil puedes acceder a más de 140 recetas originales de los chefs de Cosori.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.