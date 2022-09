Mercedes Milá estrena una webserie con atletas paralímpicos

OFRECIDO POR COFIDIS

En ocasiones, la realidad no está configurada para que todos vivamos con las mismas comodidades y podamos desarrollar nuestro día a día sin dificultad. Son de diferente índole los obstáculos que dificultan en exceso la rutina de las personas con diversidad funcional, pero no valoramos lo suficiente el poder de la colaboración y la empatía para derribar esas barreras. Consiste, en definitiva, en darles un impulso para ser libres.

El espíritu de superación y el compañerismo son valores fundamentales para la completa integración de estas personas en nuestra sociedad. Con esta función nace el proyecto social ‘Vidas Paralímpicas’ de Cofidis, un programa encabezado por la periodista Mercedes Milá que consiste en visibilizar la realidad personal y profesional de cuatro deportistas paralímpicos mediante cuatro entrevistas.

Una importante lesión fue el punto de inflexión de Alfonso Cabello para alcanzar el éxito. COFIDIS

La presentadora acompaña a los protagonistas de esta webserie, que puede seguirse en el blog Vive más vidas, para conocer su lado más personal. En este recorrido vital, los atletas repasan desde sus dificultades para desarrollar su carrera profesional hasta las trabas con las que se topan en su día a día.

Así, las entrevistas de aproximadamente 6 minutos de duración son el retrato de cada uno de ellos a través de sus emociones, sueños, recuerdos y aspiraciones vitales, más allá de las esperanzas que depositen en sus carreras deportivas. Con un estilo documental espontáneo, dinámico, fresco y veraz, Mercedes Milá logra empatizar con cada uno de ellos y entender las dificultades por las que atraviesan los protagonistas de este programa. Además, este proyecto también ha contado con la participación del grafitero Mon Devane, que ha sorprendido a los personajes con su arte inspirado en cada una de las historias.

Historias de superación

Con una parálisis en el tren inferior, esta condición no le impide practicar ciclismo a Iraide Rodríguez. Forma parte del Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo, y señala que en el deporte encuentra “la libertad” que no tiene en su vida diaria, porque no tiene que preocuparse “de nada más” que de pasárselo bien. La joven clama por ciudades mejor adaptadas a las personas de su condición: “Por mucho que te pongan que está adaptado, luego tú llegas y te encuentras con una rampa que no la puedes subir en una silla de ruedas”, cuenta.

Amante del mundo del motor y de los coches, el cordobés Alfonso Cabello es otro de los protagonistas de ‘Vidas Paralímpicas’. Campeón de ciclismo paralímpico en Londres, Tokio y Río, confía mucho en sí mismo pese a haber nacido sin antebrazo izquierdo: “Cuando hay una diferencia como podría ser una discapacidad, es muy importante que no te pongan trabas antes de que tú te las encuentres”, asegura. El andaluz encadenó dos años de lesiones, lo que le privó de disputar el Campeonato del Mundo de Los Ángeles, momento clave que lo motivó y le dio valor para continuar con su carrera profesional.

Iván Cano le muestra a Mercedes Milá su medalla conseguida en Tokio 2020. COFIDIS

Por su parte, el alicantino Iván Cano sufre albinismo con discapacidad visual, pero eso no le ha impedido alzarse con el campeonato paralímpico en Tokio en 2020 en la categoría de saltador de longitud gracias a su coraje y perseverancia: “Para lo que estás luchando y trabajando cada día, si tú le das un valor especial eso cobra todo el sentido del mundo y le quita la oscuridad a cualquier día”, afirma el propio deportista. “Dentro de lo que es la discapacidad”, yo he intentado llevarlo a mi terreno y, cualquier problema que me pueda causar, intentar adaptarlo”, añade.

“La pasión es algo que nos mueve. Nos mueve a donde sea”, declara la nadadora Núria Marqués, que sufrió la amputación de una pierna a los 8 años, pero gracias a su pasión por la natación no le frenó en absoluto. Campeona paralímpica en Río 2016, estima que el deporte y su discapacidad le han enseñado mucho: “A ser lo que soy, a crecer y a seguir superándome día a día”.

El respaldo que necesitaban

Con el objetivo de respaldar a los deportistas de élite para que puedan lograr sus metas deportivas y visibilizar sus sueños, esperanzas y, en definitiva, vidas, Cofidis es patrocinador principal del Comité Paralímpico Español desde 2011. Ahora, la entidad financiera ha invitado a Mercedes Milá a unirse al proyecto ‘Vidas Paralímpicas’ y apoyarles en la construcción de una nueva vida.

Núria Marqués nunca se ha dado por vencida pese a sus dificultades desde pequeña. COFIDIS

La carismática presentadora ha valorado muy positivamente su experiencia en este proyecto y ha agradecido el apoyo a esta entidad financiera: “Lo que más recuerdo de las entrevistas que realicé con los atletas para Cofidis fue que tengo la certeza total de que, si no fuera por empresas como esta, no podrían competir. Y ellos son buenísimos, por lo tanto, ese derecho se lo concede Cofidis”.

Por su parte, la directora de Digital Business y Marketing de Cofidis, Anna Golsa, destaca de Vidas paralímpicas los “ejemplos de superación, esfuerzo y autoestima para afrontar situaciones adversas” que Cofidis quiere darles voz “porque son ejemplo para seguir y aprender por parte de todos”.