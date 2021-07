Isabel Rodríguez, la alcaldesa abnegada que no consiguió cambiar Puertollano

En lo alto del Cerro de Santa Ana se yergue una monumental estatua de bronce de un minero emergiendo de la tierra. Por un estrecho camino de tierra que avanza paralelo a la carretera, se accede al mirador, con una vista panorámica de Puertollano, Ciudad Real. Desde allí se puede otear la historia de la ciudad que ha dirigido como alcaldesa la nueva portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en los últimos dos años.

Una antigua torreta de metal, testimonio del pasado minero, la refinería de petróleo de Repsol, sobre la que se asienta la economía local desde 1966, las vías del AVE, que dotaron a la ciudad de unas comunicaciones privilegiadas en 1992, pero la partieron en dos, aislando a los barrios que se extienden por la colina, los más pobres de Puertollano.

"Isabel vino con buena intención, pero se encontró con una situación muy complicada”, contesta un vecino de uno de estos barrios, funcionario de la Junta de Andalucía. Es una de los balances más habituales de los escasos dos años de gestión de Rodríguez, que tuvo que lidiar con la enorme deuda generada en la ciudad durante la alcaldía de uno de sus antecesores, el también socialista Joaquín Hermoso Murillo, condenado a siete años de inhabilitación en 2019 por prevaricación.

Isabel Rodríguez nació en Abenójar, una pequeña localidad ubicada a 30km de la cabeza de la comarca, Puertollano, donde pasó su juventud y donde entró en política. Allí conoció, cuando tenía 25 años y era secretaria provincial de las Juventudes Socialistas, a Miguel González, portavoz del PSOE en la ciudad y diputado nacional.

“Es metódica, es exigente y eso hace que la gente que está en su equipo siempre esté dando lo mejor”, declara González. Esas virtudes la habían hecho destacar pronto en el partido y la actual ministra se convirtió, en 2004, en la senadora más joven de la historia de España, con tan solo 23 años.

Fue el inicio de una carrera política fulgurante, que la llevó al Gobierno de Castilla-La Mancha, al Congreso de los Diputados y, finalmente, a la dirección del grupo socialista en la cámara, aún en la primera etapa de Pedro Sánchez al frente del partido.

Sin embargo, Rodríguez dio un paso en falso que le pudo haber costado su carrera. Apoyó a Susana Díaz en las primarias en las que el actual presidente del Gobierno recuperó el liderazgo del PSOE. Mucho se especuló con que ese fuese el motivo para que abandonara la política nacional y acabara de candidata a las municipales de Puertollano, una ciudad de 46.000 habitantes, con una tasa de paro del 27% y que el PSOE ha gobernado siempre desde el regreso de la democracia.

"Isabel siempre ha tenido una política muy de cercanía", declara González, que considera que "para ella fue un gran paso hace dos años ser alcaldesa de Puertollano, una de las grandes ciudades industriales de Castilla la Mancha y un feudo socialista".

Una interpretación muy diferente hace la actual portavoz de la oposición en el pleno municipal, María Antonia Berlanga, del PP: "No era su sitio, no es una mujer del municipalismo, es una mujer que ha venido aquí porque su partido a nivel regional le dijo que viniese aquí a limpiar la imagen de Puertollano y no lo ha conseguido".

Para Berlanga, la gestión de Rodríguez se resume en subidas del IBI y del precio del agua y partidas presupuestarias sin ejecutar por la altísima deuda del consistorio, de más de 40 millones de euros a cierre de 2020, según datos de Hacienda.

"A ella le vendieron esto como un proyecto ilusionante y se encontró con la realidad que tenemos aquí, con un Ayuntamiento que no tiene capacidad económica por su deuda", declara Berlanga, que sentencia: "Esos nuevos aires que iba a traer se han quedado en agua de borrajas".

Nadie en Puertollano discute, en cualquier caso, que la ya exalcaldesa diera lo mejor de sí para tratar de revertir la situación y que fuera una persona carismática y cercana en el trato. El Ayuntamiento municipal, un edificio moderno y sobrio, preside la Plaza de la Constitución, donde también se encuentra el museo de la afamada fotógrafa Cristina García Rodero, vecina de Puertollano.

Marta Sánchez es funcionaria municipal desde hace 12 años. "Ya he visto unos cuantos alcaldes", asegura esta puertollanense que gestiona el protocolo y la organización de eventos del Ayuntamiento.

"Desde el primer momento que la conoces te quedas prendada de ella. Es muy perfeccionista y exigente, pero, como es la que más trabaja, sientes que tienes que estar a su altura", declara Sánchez. "Es de las primeras personas que yo he visto que llegaba a las 8 de la mañana y que, cuando llegaba la hora de irse, a mi me daba cosa porque ella se quedaba con una ensalada en su despacho".

A escasos metros de distancia del Ayuntamiento, se encuentra el restaurante El Mesoncillo, regentado por Manuel Duque. "Se solía sentar en aquella mesa de allí y no pedía mucha comida, una media ración de chipirones o un montadito que se comía mientras ojeaba sus papeles o hablaba por teléfono. Siempre estaba trabajando, yo le decía: 'Come, que se te va a enfriar la comida'", rememora este hostelero, que la considera como una “amiga de la casa".

Como muestra de su cercanía, Duque saca su móvil y muestra una conversación de whatsapp con solo tres mensajes. Isabel Rodríguez le envió en julio de 2019, tras el fallecimiento de su padre, un mensaje de condolencias: "Manolo, te acompaño en el sentimiento, un abrazo de tu alcaldesa, Isabel Rodríguez".

Continuando por la calle Aduana, una concurrida vía comercial con algún negocio que otro clausurado, se llega a la tienda de ropa de mujer de Gracia Capilla. Allí compró Isabel Rodríguez el traje rojo que llevó puesto en su toma de posesión como ministra, el pasado 12 de julio.

"Es clienta habitual", declara Capilla, que la describe como una mujer "de trato exquisito". "No iba de alcaldesa, no pedía descuento ni nada por el estilo y compra en el comercio local de Puertollano. Eso dice mucho de ella".

El recuerdo de la alcaldesa no es tan positivo cuando uno se aleja del centro urbano. Un largo túnel peatonal permite cruzar por debajo de las vías del AVE para llegar al barrio de El Carmen, que se extiende sobre la empinada ladera de una colina en el noroeste de la localidad. Al final del túnel, una rampa mecánica asciende hacia el barrio, aunque lleva parada más de un año y medio, según denuncian los vecinos.

"Si veo una foto suya, igual sí la reconozco, pero por la calle no creo", admite Laura, una vecina del barrio de El Carmen al ser preguntada por la exalcaldesa. "Aquí pasan los años y todo sigue igual, a la gente de aquí no le interesa mucho la política, para mí son los mismos perros con distinto collar".

Hasta estos barrios humildes subió Rodríguez durante la campaña electoral, cuando prometió un cambio que llevan años esperando. Allí arrasó el PSOE en las elecciones, alcanzando más de la mitad de los votos.

El resultado de todo el municipio fue también contundente, y Rodríguez pudo conformar una coalición con Izquierda Unida que le otorgó una cómoda mayoría en el pleno municipal. Después llegó la Covid, donde fallecieron 115 personas durante el primer año de pandemia. Una etapa breve y de difícil gestión con escasos resultados destacables.

La crisis de Gobierno llegó justo en el ecuador de la legislatura, cuando nadie en el equipo de Gobierno de Rodríguez podía imaginar que la alcaldesa tuviera que hacer las maletas destino a Madrid.

Noelia Caballero, que había entrado con ella en el Gobierno municipal hace dos años, como concejala de Medioambiente, se enteró de las primeras noticias de aquel 10 de julio en una comida junto a sus familiares. "Al principio dije: 'No puede ser, tiene que ser una broma'", declara Caballero, que define a Rodríguez como "una persona exigente, pero que nunca exige nada que no dé ella primero".

"Empezamos a hablarlo los compañeros y pensamos que Rodríguez es un apellido común y se podrían haber equivocado, luego ya dijimos: 'Pero cómo se van a equivocar, si es que ella tiene que ser ministra'", relata la concejala Caballero.

Tras una despedida emocionada rememorada por los funcionarios del Ayuntamiento, efectivamente, Isabel Rodríguez partió hacia Madrid y tomó el cargo como ministra y portavoz del Gobierno.

Ahora, su antiguo equipo y los vecinos de Puertollano se acostumbrarán a verla por televisión, con la esperanza de que, desde su nuevo cargo, pueda contribuir de alguna forma con el cambio para la ciudad que no logró llevar a cabo en su fugaz mandato como alcaldesa.