EN COLABORACIÓN CON IFEMA MADRID

El último musical de Nacho Cano, un espectáculo para toda la familia con los mejores acróbatas de Oriente, la mayor producción de magia vista nunca o una exposición inmersiva dentro de la surrealista obra de Dalí. La programación de IFEMA MADRID LIVE viene a revolucionar la agenda cultural esta Navidad en la capital.

1. 'Circlassica, Leyendas de Asia': La increíble historia del Rey mono

De las mejores escuelas de circo de China o Mongolia, de donde salen las grandes estrellas de esta disciplina artística en el mundo, vienen los acróbatas de 'Circlassica, Leyendas de Asia', el nuevo espectáculo de Productores de Sonrisas en IFEMA MADRID . Un montaje legendario que lleva al espectador al relato épico del Rey Mono en su encuentro con un discípulo de Buda que le enseñará a transformarse en 72 identidades diferentes. Y en medio de esta fantasía aparece un despliegue acrobático de alto nivel, números aéreos extremos y contorsiones imposibles. Un gran show para toda la familia donde conocer, además, a personajes como el Dragón Celestial y el Ave Fénix, símbolos de paz y prosperidad en la cultura oriental.

'Circlassica, Leyendas de Asia'. IFEMA MADRID. Hasta el 15 de enero

Escena de 'Circlassica, Leyendas de Asia', en IFEMA MADRID. ⒸPEPE CASTRO

2. 'Hangar 52 Revolution': El esperado regreso de El Mago Yunke

¿Existe la teletransportación? ¿Cuáles fueron los secretos nunca desvelados de Leonardo da Vinci? ¿Atravesarías una puerta interestelar hacia el antiguo Egipto? Las respuestas a estas cuestiones se desvelan en 'Hangar 52 Revolution', el gran espectáculo del Mago Yunke, dentro de la programación de IFEMA MADRID LIVE . Proclamado por tercera vez Campeón del Mundo de Magia, gracias a la puesta en escena de una de las más impactantes ilusiones de este espectáculo, el Mago Yunke es una celebridad en su campo, heredero de mitos como Harry Houdini, con más de 25 años a sus espaldas en el mundo de la magia. En 'Hangar 52 Revolution' el creador se supera, provocando en el espectador emociones y sorpresas nunca imaginadas, en una gran producción envuelta de espectaculares efectos tecnológicos y con la colaboración en la producción técnica de Gonzalo Gallardo, Campeón del Mundo de Innovación.

'Hangar 52 Revolution'. IFEMA MADRID. Hasta el 8 de enero

El mago Yunke en 'Hangar 52 Revolution'. ©IFEMA MADRID

3. 'Malinche, el musical': La cultura del mestizaje en el escenario

Nacho Cano es uno de los compositores en español más importantes de las últimas décadas. Por eso, que un proyecto escénico creado por él estrene en la capital es merecedor de una visita. 'Malinche, el musical' es el último espectáculo del excomponente de Mecano que cuenta la historia de amor entre el navegante Hernán Cortes y la indígena que le acompañó como intérprete durante la conquista de México. Un relato sobre el misticismo que se puede ver dentro de la programación de IFEMA MADRID LIVE y que reúne a un excelente elenco de bailarines y cantantes, así como otros profesionales de la escena como José Ventura, responsable del vestuario que viene de colaborar con Guy Laliberté, fundador del Circo del Sol; el bailaor de flamenco Jesús Carmona, premio Benois de danza; u Olga Llorente, Premio Nacional de Danza de 2018.

'Malinche, el musical'. IFEMA MADRID

Nacho Cano presenta 'Malinche, el musical' en IFEMA MADRID. ©IFEMA MADRID

4. 'Desafío Dalí': Tecnología al servicio del surrealismo

Cajas de luz, gafas 3D, realidad aumentada, realidad virtual, micromappings… Para conocer la obra de Salvador Dalí, en pleno siglo XXI, también se puede recurrir a esta tecnología. Esto es lo que propone la exposición 'Desafío Dalí', en IFEMA MADRID , una experiencia de 360 grados por el laberinto del creador surrealista. Una muestra sensorial que lleva al espectador a introducirse, casi literalmente, en la obra del artista de Figueres, pero también dentro de su inspiración: Gala, los sueños, la geografía ampurdanesa, Cadaqués… 'Desafío Dalí' permite acceder en formato digital, mediante tecnologías innovadoras, multimedia y envolventes, a un total de 160 obras del autor cuidadosamente seleccionadas por la Fundació Gala-Salvador Dalí. No volverás a ver la obra del artista de igual manera.

'Desafío Dalí'. IFEMA MADRID. Hasta el 7 de marzo

5. 'WAH Madrid': La gran fiesta de la música ¡a bocados!

No existe un espectáculo similar en la capital: música, baile, diversión y ¡gastronomía! 'WAH Madrid' es una de las novedades más esperadas dentro de la programación de IFEMA MADRID LIVE . Un divertido show en tres actos donde el espectador se adentra en una performance culinaria con actuaciones en vivo. La experiencia arranca en un Food Hall de 2.000 metros cuadrados que propone un recorrido por una cocina en formato finger food de Asia a América. Después, con el segundo acto se llega al WAH Theatre, donde un importante elenco de bailarines y cantantes hacen vibrar al público con un recorrido por la historia de la música frente a una pantalla de 300 metros cuadros. Pero la fiesta no podría terminar aquí, y la after party remata la jornada con DJ y coctelería para seguir con la celebración.

'WAH Madrid'. IFEMA MADRID. Hasta 2024

El novedoso espectáculo 'WAH Madrid' llega a la ciudad. ©IFEMA MADRID

6. 'Imagine Picasso': Así se vive dentro de una obra de arte

Son más de 200 obras esenciales que relatan la evolución creativa del pintor malagueño, pero vistas como nunca antes, mediante una tecnología inmersiva que permite caminar, literalmente, por dentro de los lienzos. 'Imagine Picasso' es más que una exposición, es una experiencia sin precedentes para los amantes del arte. Grandes construcciones de 10 metros de altura serpentean el espacio en IFEMA MADRID y permiten la proyección de los cuadros, brindando una perspectiva novedosa y envolvente para el espectador. El proyecto ha contado para su ejecución con el arquitecto Rudy Ricciotti, ganador del Grand Prix National d’Architecture de Francia, y recorre todas las etapas del artista y piezas como 'Les demoiselles d'Avignon' (1907), 'Paulo vestido de Arlequín' (1923), 'Minotauro tirando de un carro' (1936) o 'Las Meninas' (1957).

'Imagine Picasso'. Espacio 5.1. IFEMA MADRID. Hasta el 10 de abril

Inmersión en el arte en 'Imagine Picasso', en IFEMA MADRID. ©Encore Productions - Laurence Labat

7. 'Oro Viejo by Dj Nano', un cuento de Navidad. Un héroe del dance

Tiene acostumbrados a sus seguidores a sold outs en apenas unos días. Los eventos de DJ Nano son, desde hace años, una cita imprescindible en las agendas de la música dance de la ciudad de Madrid; y 'Oro Viejo', su creación más conocida y la que le ha convertido en uno de los DJ más importantes del país. Ahora regresa con 'Un cuento de Navidad', dos sesiones los días 10 y 17 de diciembre en IFEMA MADRID , en los que este auténtico showman del escenario brillará e inundará con su carisma a sus miles de fanáticos. “Uno de los héroes urbanos musicales de nuestro tiempo”, le han llegado a clasificar. En Navidad, podrá fallar Papa Noel, pero nunca DJ Nano.

'Oro Viejo by DJ Nano, Un cuento de Navidad'. IFEMA MADRID. 10 y 17 de diciembre