Estas son las historias de expertos que han reducido al mínimo el uso de plásticos

Acciones tan necesarias y urgentes como combatir contra la tradición e implantar la sostenibilidad en todas las acciones cotidianas es uno de los objetivos primordiales de nuestra era. De esta necesidad de concienciar a particulares y empresas para que adopten un estilo de vida sostenible surgió el sexto episodio de ‘VIDAS’, la serie que Cofidis ha estrenado por su 30º aniversario.

Inspirada en historias de personas reales que han decidido dar un giro a su existencia y perseguir sus sueños, la sexta y última entrega cuenta la historia de Mario, que dejó su pueblo natal muy joven y, tras volver y verlo devastado, creó una ONG y puso en marcha un plan para fortalecer el medioambiente y frenar la degradación del entorno.

Mario tiene un fuerte vínculo con la naturaleza y su pueblo. Tras marcharse para formarse como biólogo, volvió al pueblo y se encontró con un lugar completamente distinto. La degradación de la flora y la fauna desoló el sitio al que consideraba su “refugio”. Por ello, consiguió que su sitio favorito, que se había convertido en un estercolero, volviese a florecer.

Gracias a este logro, que hizo realidad con el apoyo fundamental de las gentes del pueblo, quedó convencido de que había que emprender la misma labor en otros parajes naturales deteriorados por el paso del ser humano. Así, Mario formalizó una ONG, junto a quinientos socios más, para fortalecer la sostenibilidad medioambiental y frenar la destrucción de los espacios naturales.

La devastación de la naturaleza y de los océanos son fatídicos para cualquier ser vivo. Por esta razón, es capital impulsar proyectos que combatan la degradación natural y es fundamental que empresas y usuarios adopten un estilo de vida respetuoso con el medioambiente.

Consejos para ser sostenible

En el podcast del capítulo, el ingeniero técnico agrícola y licenciado en Ciencias ambientales Agustín Valentín-Gamazo, explica cómo es su vida sin plástico. Emprendedor ambiental y de nuevas tecnologías e impulsor e inventor de proyectos sostenibles, presenta datos sobre la repercusión de su uso y ofrece consejos útiles para adaptar nuestro modo de vida a uno más sostenible y respetuoso con la naturaleza.

Una de las claves fundamentales para que tanto particulares como empresas aminoren su consumo de plástico radica en la economía circular que, según el emprendedor, “aúna la economía y la sostenibilidad y hace que todo tenga más sentido, que realmente podamos tener una forma de vida y unos negocios económicamente viables y que mejoren el medioambiente”.

Ante la necesidad acuciante de devolverle a la naturaleza lo que le hemos robado a causa del impacto del ser humano en los parajes naturales, la formación es estrictamente necesaria: “Hay dos grupos de personas: aquellas personas que no se han planteado la sostenibilidad y que tendríamos que tratar de incorporar a modelos de medioambiente y economía circular, y aquellas personas que ya se han formado y que tienen esa pasión por lo sostenible, donde hay que hacer hincapié es en la parte de viabilidad económica”.

Pese a que hay muchas empresas y marcas que han conseguido adaptarse a un modo de trabajo sostenible sin disminuir la efectividad del mismo, todavía queda mucho potencial por explotar. Según Valentín-Gamazo, el empleo del Big Data y la digitalización debería ser el siguiente paso a explorar en materia de medioambiente: “Hay muchas herramientas que aplicadas a la sostenibilidad podrían tener mucho potencial y hay muchos proyectos que no han salido, pero que han servido para que otras personas hayan aprendido y hayan lanzado otra cosa”, considera.

El proyecto revelación

El cuidado de los recursos del planeta es algo que nos concierne a todos, desde gobiernos a instituciones, pasando por acciones individuales. Patricia y Fernando son los creadores del proyecto ‘Vivir Sin Plástico’ y los embajadores del movimiento internacional ‘Zero Waste’, que tiene como pretensión generar la menor cantidad de residuos derivados de nuestro consumo. En 2015, lo que comenzó como un reto personal acabó consolidándose como un proyecto influyente frente el consumo de plástico.

Fernando, defensor del minimalismo residual, defiende que todos podemos “vivir sin plástico desechable”, aunque está “metido en lo que es nuestro día a día, no solo en cosas normales de usar y tirar” como en coches y aviones, donde el uso del plástico “sí está justificado”. No obstante, casi la mitad del plástico que utilizamos en la actualidad es de “usar y tirar, y genera un impacto medioambiental muy fuerte”.

"Hay opciones con un menor gasto energético que el reciclaje"

Un dato revelador es que, según Fernando, “reciclar es de las peores opciones que podemos hacer ahora mismo”. Para el experto, lo principal es “fijarnos en el ecodiseño, qué vamos a diseñar y para qué, y si es necesario el uso del plástico o no hace falta”. Además, la reutilización del plástico, el reacondicionamiento y la reparación y la refabricación son opciones que conllevan un “menor gasto energético que el reciclaje”.

Para Patricia, lo importante es concienciar de que es necesario adoptar un estilo de vida más pausado y reflexivo con las repercusiones que tienen nuestros actos cotidianos en la naturaleza: “Hace falta ser consciente. Vamos con el piloto automático y hacemos las cosas por inercia. Las prisas son uno de los mayores enemigos de la sostenibilidad”.

Comenzar a adoptar un estilo de vida sostenible puede no resultar sencillo: “Hace falta paciencia porque el plástico está en todas partes y, porque por mucho que intentes evitarlo, está tan metido en nuestra sociedad que muchas veces no nos damos cuenta”, explica. No obstante, para la creadora de ‘Vivir Sin Plástico’, “es bastante estimulante y divertido comenzar este estilo de vida, comienzas a indagar, investigar, hacer experimentos en casa… es un reto”.

Serie Vidas

El respeto por la naturaleza de Mario, los conocimientos de Agustín y proyectos como los de Fernando y María son la motivación del sexto episodio de la serie ‘VIDAS’. Estos cuatro protagonistas han optado por emprender un camino sostenible y respetuoso con el medio ambiente, siendo modelos inspiradores para impulsar una sociedad más ecologista.

La serie VIDAS es un proyecto de Cofidis que parte de experiencias de personas reales, para contar historias que motivan a perseguir los sueños y buscar nuevos caminos hacia la felicidad. Estos proyectos de cambio de vida brillan por su afán de superación e invitan a hacer realidad proyectos que nos hagan recuperar la ilusión. En una vida hay muchas vidas, ¿por qué no vivirlas todas?