Sevilla, de tapas y al fútbol

“¿Venís del partidazo de la jornada?”, advierte socarrón Guti, propietario de la Reina del Pellizco , que desenfunda una cerveza y un vino con gaseosa a la velocidad del rayo. Sus dos clientes asienten hieráticos. A su espalda, rastras de chorizo cantimpalo indican que estamos en un espacio que merece la pena. ​ ​La guasa en Sevilla tiene su ritmo. El comentario ácido se carga desde la indiferencia inicial. Los dos clientes farfullan entre dientes antes de apuntar para tirar a dar: “Tenemos que quedar por encima de ellos como sea”, plantea el de la caña. “Treinta puntos les vamos a sacar”, dice, optimista, el del vinillo. “Esto es muy largo” , grita un segundo camarero oculto hasta ahora dentro de esta escena costumbrista que acerca un poco de melva con pimientos y algo de queso con aceite. La escena ya está preparada para que sus protagonistas acierten el tiro. “Te digo una cosa, hay que quitar cuanto antes eso”, señala el cliente hacia una bandera con aquello de ‘Viva el Betis manque pierda’ . “Ya no perdemos”… Así mantendrán el pulso a otra noche tropical con un par de cañas más, un montadito de pringá y una ración de mejillones mientras repasan con LaLigaTV Bar los goles del resto de la jornada.​ ​ ​En Sevilla la lluvia es una maravilla, escasa. El paso lento del Guadalquivir ilumina el Puente de Triana, la Torre del Oro o el Real Alcázar y acompaña a los béticos hasta su estadio. Las flores, en Sevilla , se riegan todos los días. Por eso, al Ramón Sánchez-Pizjuán se accede por los Caños de Carmona , acueducto, aún visible, que unía Carmona con Sevilla para llevar el agua hasta la ciudad . Aquí se asienta la flor del Nervión , de un Sevilla que nació con marcado carácter internacionalista y es referente en Europa. Y esto se nota en la Cervecería Europa , a los pies del Ramón Sánchez-Pizjuán, en la Calle Benito Mas y Prat. Aquí se sitúa uno de los puntos de encuentro de los aficionados sevillistas. Y aquí se citarán, seguro, para ver ElGranDerbi por LaLigaTV Bar. Como Pablo y sus amigos. De Heliópolis al Nervión. Del Villamarín al Sánchez-Pizjuán. Del ‘Viva el Betis manque pierda’ bético al ‘Never Surrender’ del sevillismo , porque ‘El Sevilla nunca se rinde’. Y Pablo nunca se rinde, aunque espera tener un derbi más tranquilo que uno de sus últimos partidos junto a sus amigos , reunidos una vez más en su esquina favorita, a 200 metros de su estadio, en la Cervecería Europa.

Sufrió las consecuencias de llegar tarde a la previa del partido: corría el minuto 5. Se disculpó, tomó la carta y se concentró únicamente en el reto de seleccionar una cerveza adecuada para el momento. Fresca, bien tirada, con las líneas de espuma perfectamente marcadas conforme los tragos iban delimitando nuevos cercos… se la bebió, obligado, fuera del bar, tras encajar un gol su equipo nada más poner un pie en el local.



Sevilla es descarada, chistosa y un poco supersticiosa. Intentó regresar junto a los suyos, pero el Sevilla no aprovechó la ocasión que dispuso. La pena no fue conmutada hasta pasado el minuto 86 cuando los hispalenses empataron a tiempo para sumar un punto. Pudo celebrar el empate junto a los suyos, aunque el Sevilla sufrió más de la cuenta durante el descuento.

​¿Casualidad? Sus amigos no lo creen. Dudan si convocarle en su lugar de confianza, en su cervecería sevillista para ElGranDerbi.

¿Qué pasa cuando una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible? Que surge ElGranDerbi en miles de chispas removidas por la chanza, el descaro y la superstición de una rivalidad de tripas y corazón, tal y como son las barras de los bares de Sevilla.



Este partido se afronta como se vive en esta ciudad, porque el fútbol es la gota de ámbar de una sociedad: conserva para la eternidad la idiosincrasia de sus gentes. Y Sevilla es la ciudad del nunca jamás. Ciudad de cuento, la del nunca jamás para béticos y sevillistas: los dos no pueden ser felices al mismo tiempo, porque no pueden ganar jamás al mismo tiempo. ​