Fútbol en barra Asturias

Mariano, azul él, se calienta, en la taberna ‘La del Medio’, con una sopa de fideos. De ésas que te levantan del asiento como un gol de ascenso de Diego Cervero (los goles del mítico Oli llegarán con el guisote de carne de ternera que ha pedido de segundo). Ya jubilado, Mariano no levanta la vista del plato y su periódico. Con su dedo busca en la previa del partido el once. Parece satisfecho… por el traguito de vino que le endulza el paladar. La corriente que se cuela por una puerta abierta a destiempo le hace perder el hilo, y le obliga a atender una conversación que no le apetece escuchar. Demasiados años como para dejarse sorprender por un once titular, por una sopa de fideos en su bar de confianza o por una conversación ajena de dos guajes, por muy del Oviedo que sean y parezcan doctores del escanciado. “Mi amigo nunca ha visto perder al Oviedo”, dice el guaje. “Se graba los partidos y solo los ve si el equipo no ha perdido”. Mariano, con sus más de setenta años, suspira en un escalofrío como si pensara lo evidente: estos no estuvieron en los años del lodo, en Tercera, a donde no bajó ni la tele pero sí creció la resiliencia de la afición carbayona. Carbayo es roble en asturiano. El Carbayón, un roble situado en la Calle Uría de Oviedo. Y los carbayones una especie única en el fútbol: reconocen que nunca han ganado un título oficial, pero ElDerbi Asturiano es un gran trofeo.

Ya en Gijón, en el Molinón, el estadio más antiguo de LaLiga construido allá por 1908, los sportinguistas tienen la previa garantizada. En la Puerta 1, el recuerdo a Jesús Castro, un portero que salvó la vida a dos niños británicos de morir ahogados en la playa de Pechón. En la 9, Enrique Castro ‘Quini’, que salvó para siempre al sportinguismo. Y en medio, entre miles de aficionados en un día de partido, Antonio, de mediana edad, y su madre Raquel, una octogenaria que saca la bufanda para la foto. Cafecito en La Cañada Real para coger fuerzas. Hace frío, llueve, y juega su Sporting. Estará en la grada, en su lugar de siempre. No hay astro norteño que pueda con el calor rojiblanco que emana del corazón de Raquel. Solo sigue a su Sporting. Esperará al partido de vuelta. Porque ella, al igual que Mariano, el carbayón, sí que han ganado el mayor de los trofeos: ambos van al fútbol con sus hijos. Así es el amor al fútbol en ElDerbi Asturiano en LaLiga SmartBank.