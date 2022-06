Cuatro décadas de compromiso con la educación

OFRECIDO POR Fundación "la Caixa"

Mejor formados y más capacitados, mejores ciudadanos. Este axioma, que recuerda al célebre “Citius, altius, fortius” (“Más rápido, más alto, más fuerte”), lema de los Juegos Olímpicos, es una fórmula ganadora cuando se aplica a la educación. La clave al ponerlo en práctica está en la firmeza de las instituciones, en la fuerza de los docentes que lo ponen en práctica y en la destreza de los niños y niñas que se afanan a diario por hacerlo realidad.

Conocer e impulsar el potencial de todos ellos es la meta y, desde 1982, la Fundación "la Caixa" apostó por reforzar el terreno por el que andar ese camino. Cuando Naciones Unidas fijó sus objetivos de Desarrollo Sostenible acertó puso la educación en el centro, porque “el acceso a una educación universal de calidad” es la garantía del cambio social. Esa “calidad” va ligada a la excelencia, lo que permite que los pequeños de hoy aspiren a ser el motor de cambio del mañana con la máxima garantía.

EduCaixa tiene como objetivo fomentar las capacidades de los alumnos, aplicando las evidencias científicas a la educación de cada día

Cuando se puso en marcha EduCaixa en 2011 se hizo sobre cuatro principios básicos, “pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación”. Fruto de este trabajo llegó el enfoque que se aplica en sus programas de formación para alumnos de 3 a 18 años. Del mismo modo se hace también en el profesorado, cuyas metodologías se refuerzan con su validación por parte de la comunidad científica, encargada de analizar todos los avances en innovación docente.

Del metaverso a Silicon Valley

La edición de 2022 de los premios The Challenge by EduCaixa es una muestra de lo expuesto hasta ahora. El objetivo era desarrollar ideas innovadoras alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Cuatro líneas de propuestas que cristalizaron, por ejemplo, en iniciativas para limpiar el petróleo del mar, aplicar el BigData a la salud mental, reducir las desigualdades entre países o pensar en qué planeta tendremos en el año 3018.

Es el final de un proceso que iniciaron 1.252 candidaturas de 297 centros educativos, destinadas a crear un impacto positivo en la sociedad. De allí surgieron los 362 alumnos que se dieron cita en mayo en un campus en Barcelona, donde expusieron sus propuestas. En una gala celebrada en un metaverso impulsado por EduCaixa se conocieron los 22 proyectos seleccionados de 77 jóvenes talentos, estudiantes de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.

El premio era muy especial, tanto como el valor de la experiencia adquirida durante la elaboración de los proyectos. Este verano visitarán una zona de referencia en materia tecnológica como Silicon Valley. Sin salir de California, su periplo les llevará a conocer las universidades de Standford y Berkeley y otras empresas de este ámbito. Su padrino y acompañante en el viaje será el conocido youtuber Miquel Montoro.

oportunidades para todos

En el programa EduCaixa participan profesores como Rocío Prieto. Esta docente trata de inculcar a sus alumnos la pasión por “pensar a lo grande” desde las aulas del Colegio Santo Ángel de Ourense, el mismo en el que se educó. “Mi objetivo principal es que aprendan que todo el mundo tiene las mismas oportunidades”, reflexiona. Su visión es clara: “Hay que potenciar la educación personalizada, individualizada, hacerlos crecer y que cada uno desarrolle al ritmo que tenga todas sus capacidades”.

Para lograr esos objetivos no basta con el tesón y la brillantez de alumnos y profesores. Hay que saber “pensar” la educación. Es por ello que la Fundación "la Caixa" trabaja desde hace años con la Education Endowment Foundation para impulsar el uso de las evidencias educativas [Un método que se emplea en otras ciencias como la medicina o la sociología, que busca mejorar la eficiencia a partir de la revisión del diseño y ejecución de las actividades que se implementan en la enseñanza].

Su puesta en marcha tiene una influencia directa en el día a día. Con ellas se puede dar con formas de promover la equidad en las aulas y de promover un mejor aprendizaje. Lo más importante es que todo el proceso es dinámico, puesto que lo implementado está sometido a una revisión periódica por parte de expertos en la materia.

EduCaixa completa su oferta con más de 80 actividades y casi 500 recursos. FLC

una comunidad global al servicio de la educación

Este extremo se puso de manifiesto en el IV Congreso Internacional de Educación basada en Evidencias, un encuentro internacional celebrado en mayo en CosmoCaixa en el que tomaron parte miembros de los ministerios de Educación de Reino Unido, España y Camerún. También asistieron delegaciones de Australia, Italia, Portugal y Alemania y representantes de la UNESCO, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) e instituciones como Teach for All, 3ie, JPAL y The Campbell Collaboration.

María Espinet, responsable del programa educativo de la Fundación "la Caixa", aportó en la cita uno de los ejes fundamentales de esta línea de actuación: “Creemos que la transformación educativa debe ser liderada por una comunidad que tenga al alcance las evidencias científicas internacionales de mayor impacto. De este modo, podrán tomar decisiones fundamentadas y con más probabilidad de éxito”.

“La transformación educativa debe ser liderada por una comunidad que tenga al alcance las evidencias científicas”

Todos los estratos de la comunidad educativa, desde los directores de centros hasta los alumnos pasando por los docentes cuentan con el toolkit (Repositorio de evidencias educativas). Se trata de una herramienta en línea que indica la eficacia de las prácticas educativas y que cuenta con una serie de guías pedagógicas, resultado de la puesta en común de datos obtenidos a nivel global. Una aplicación muy poderosa que se ha traducido gracias a la colaboración de ambas instituciones. Todo para mejorar el futuro interviniendo en el presente.