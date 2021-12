¿Apruebas o suspendes? Cinco preguntas para comprobar si distingues la desinformación

4

Un exmarine revela información clasificada: "Todo el mundo debería estar preparado para una invasión alienígena" El hombre, cuya identidad se ha mantenido en secreto por seguridad, ha puesto de nuevo en alerta a la sociedad estadounidense.

Después de años guardando silencio por miedo a represalias, un exmarine estadounidense que luchó en la Guerra del Golfo ha puesto su responsabilidad como ciudadano por delante de su integridad. El hombre, en paradero desconocido y cuya identidad no se ha desvelado, ha decidido hablar al contraer una enfermedad incurable.



Dan, nombre falso con el que le han identificado las televisiones, no volvió a ser el mismo al volver de Kuwait. Después de que un misil destruyera un almacén secreto del ejército, él y sus compañeros encontraron material altamente sensible mientras buscaban comida: un armario blindado con cientos de páginas de información clasificada que confirmaba la presencia reciente de alienígenas en la zona.



Además, había un mensaje encriptado que el joven Dan no olvidaría jamás: los extraterrestres aseguraban que aquella incursión era solo una avanzadilla y que regresarían 30 años después a completar su misión. Todos esos documentos fueron destruidos. El exmarine, que lleva todo el año oculto y esperando la llegada de los alienígenas, ha compartido su historia para que la población pueda ponerse a salvo "antes de que sea demasiado tarde".