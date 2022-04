20minutos.es estrena imagen: así son las claves de su rediseño

Próximo, abierto, comprometido, transversal, plural y veraz. En 20minutos hemos mantenido, desde nuestro lanzamiento, una perspectiva basada en la cercanía de la información, algo que nos ha convertido en uno de los tres periódicos más leídos de España. Esta apuesta por y para la ciudadanía es clave, y ha supuesto que los lectores respondan con fidelidad y confianza: más de 10 millones de lectores eligen nuestro medio cada mes para seguir la actualidad, según las cifras del medidor de audiencias recomendado por el mercado GfK.

“Los datos de audiencia de 20minutos reflejan el apoyo de los lectores al gran trabajo de un equipo muy profesional y motivado que afronta el reto de dar la mejor información con la mayor rapidez posible”, explica Encarna Samitier, directora del medio. “Nos dirigimos a una audiencia masiva desde la pluralidad y el respeto. Trabajamos para ser ágiles en forma y fondo, y estar muy cerca de los lectores”.

El nuevo rediseño de 20minutos.es es un nuevo gesto de servicio hacia esos lectores. Nuestra misión principal es favorecer una sociedad bien informada, que no encuentre límites ni barreras en el acceso a los hechos relevantes del día a día y que, por tanto, pueda ser partícipe en el debate público. La información como derecho debe ser objetiva y accesible, y la nueva imagen de nuestra web busca, precisamente, adaptarse a los nuevos tiempos, mejorando la rapidez en el acceso a los hechos y proporcionando un entorno en el que consultarlos de forma más clara, intuitiva y cómoda.

El mundo actual, rodeado de estímulos y sobreinformación, hace más importante que nunca reforzar nuestro compromiso de ofrecer un acceso a las noticias diarias que sea claro, diverso, rápido y variado, manteniendo como bandera el rigor informativo.

El objetivo del nuevo diseño es seguir estando a la altura y mejorar todavía más la experiencia de los lectores en un mundo cambiante.

En un entorno cargado de polarización política, opinadores y 'fake news', es necesario aportar claridad a la información. En este sentido, desde 20minutos hemos planteado un rediseño que mejora la facilidad de lectura, poniendo el foco en lo verdaderamente importante mediante bloques, gráficos y destacados desde nuestra portada.

Además, nuestro equipo está formado por periodistas que, más allá de la noticia, se esfuerzan en ofrecer un análisis claro, conciso y accesible. Este compromiso por la claridad y el rigor informativo, mantenido desde el lanzamiento de nuestra web en el año 2005, se ha visto respaldado a nivel internacional por The Trust Project, un sello que reconoce la veracidad y la calidad de la información de 20minutos, junto a otros medios como The Washington Post, The New York Times, El Corriere della Sera.