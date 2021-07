Gazi Jalidov y una vida que merece la medalla de oro: cuando el deporte resulta la salvación

El sueño de Gazi Jalidov en Tokio 2020 acabó a las puertas de la medalla. El español no consiguió imponerse al ruso Imam Khataev en los cuartos de final de la categoría -81kg, en un combate dominado de principio a fin por el púgil de Kuraly, que con una impresionante mano tumbó a Jalidov.

Gazimagomed Schamilovich Jalidov Gafurov, boxeador afincado en La Rioja, tuvo que abandonar Rusia cuando tenía 10 años y no precisamente por placer. "Nuestra vida estaba en peligro en Rusia y nuestro padre nos envió aquí. Salí con mis cuatro hermanos y mi madre. Mi familia estaba amenazada. Sientes muchas cosas porque abandonas tu casa", afirmaba Galidov hace unos meses.

Fue recorriendo Europa buscando asilo y un sitio en el que vivir, hasta que 4 años después, con 14 años, se estableció en Logroño. Durante esa travesía por el continente europeo se enteró de la peor noticia posible: su padre había sido asesinado. La vida de Jalidov llegó a su punto más difícil, y al borde de caer en el lado oscuro encontró una tabla de salvación en el ring.

En 2015 comenzó a competir y poco después, en 2019, ya era campeón de España. Jalidov tenía mucho futuro en este deporte, pero se fracturó la mano dos veces. Durante su recuperación volvió a Rusia para estar con su familia y recuperar la ilusión por el boxeo. No lo iba a tener fácil, como nada en su vida: la lesión no iba bien. Tuvo que estar más de un año sin subirse a un cuadrilátero, pero eso no significa que se quedara parado. Al no poder golpear con su mano dominante comenzó a pulir su mano menos buena, algo que a la larga le haría ser diferencial.

Jalidov se clasificó para el Preolímpico el pasado mes de junio. Allí, en París, logró el billete que le llevaría a Tokio 2020, pero primero tuvo que imponerse al turco Bayram Malkan. Jalidov llegaba ilusionado con el oro en los Juegos, pero esa mano de Khataev ha truncado su sueño.

Gazi Jalidov cae eliminado por KO ante Khataev



Lo más destacado del combate, en este vídeo#Tokyo2020 #TokyoRTVE30J pic.twitter.com/cFbwis0kWF — Teledeporte (@teledeporte) July 30, 2021

"La vida nos pone en muchas dificultades, pero no hay que mirar al pasado ni poner excusas. Estamos aquí y he cumplido un sueño", declaró Jalidov tras el combate. Un púgil que no ha podido llevarse un metal en estos Juegos, pero que su vida merece más de una medalla de oro.