Los de Ámsterdam fueron los Juegos Olímpicos en los que la antorcha olímpica no se apagó a lo largo de los tres meses que duraron (del 17 de mayo al 12 de agosto) y supuso el regreso de los vetados tras la Primera Guerra Mundial, Alemania y Austria.

Las mujeres participaron en atletismo, en pruebas no muy largas, en 100 metros, 800 metros, 4x100 relevos, lanzamiento de disco y salto de altura, aunque la de 800 metros no volvió a tener participación femenina hasta Roma 1960, por la interpretación de que las mujeres no eran lo suficientemente fuertes.

Un oro español en la hípica

La expedición española solo pudo hacerse con un metal en los Juegos, eso sí, la medalla de oro, gracias a la buena competición de José Navarro Morenés, Julio García Fernández y José Álvarez de las Asturias, en la prueba de hípica.

Además, un total de 82 atletas representaron al país en Holanda, en un total de nueve disciplinas, como fueron esgrima, ciclismo, atletismo, boxeo, fútbol, hípica, vela, natación y hockey sobre hierba. Lo llamativo de estos Juegos fue la necesidad de financiarse por capital privado y el de los ciudadanos de Ámsterdam.

Estrellas

La más destacada de todas las victorias fue la de la estadounidense Elizabeth Robinson, que ganó la primera carrera de 100 metros femenina con un tiempo de 12,2 segundos.

También destacaron otros países, como el caso de Japón con Mikio Oda, que consiguió el oro en triple salto.