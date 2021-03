A Charles Thomas le dieron por muerto hace 40 años... pero el exjugador del Barça ha reaparecido ahora con vida

Increíble historia la del exjugador del Barça de baloncesto Charles Thomas, pívot estadounidense que ha 'revivido' después de 40 años en los que se había dado por hecho que estaba muerto.

El que fuera también jugador del Manresa vive a sus 74 años en una residencia de ancianos en Amarillo, Texas, tal y como ha revelado Norman Carmichael, quien fuera compañero suyo en el club azulgrana y que ha contactado con el estadounidense por videollamada.

Thomas militó en el Barça entre 1970 y 1975 y, tras su retirada, vivió una mala vida tras caer en las drogas y separarse de su mujer. Poco más se sabía de la pista del exjugador en aquellos momentos posteriores a su carrera, pero el rumor de que había muerto de manera violenta cobró mucha fuerza.

Carmichael cuenta que, cuando recibió el aviso de que Thomas quería hablar con él 40 años después, pensó que se trataba de una broma: "Me quedé sin palabras en el momento que vi su cara en la videollamada. Lo reconocí por su sonrisa y su forma de hablar. Me habló con mucha calma y en ningún momento me intentó convencer de que era él. Sólo quería hablar conmigo".

Thomas fue uno de los primeros estadounidenses en desembarcar en la liga española y, con sus 2,01 metros, asombraba a todos los aficionados con sus mates.